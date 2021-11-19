В особистих кабінетах пацієнтів відображаються фейкові прийоми лікарів: що робити

Адвокат уточнив, що підстав для звернення до суду в пацієнтів, які виявили дані про фейкові візити до лікарів, немає

В електронному особистому кабінеті пацієнта сервісу helsi відображаються фейкові візити до лікарів, яких насправді не було

Жителі Дніпра скаржаться, що в електронному особистому кабінеті пацієнта сервісу helsi відображаються візити до лікарів, яких насправді вони не відвідували. Це виявила дніпрянка Анастасія Кулакова, випадково зазирнувши в кабінет свого 9-річного сина і написала про випадок на сторінці у Facebook.

«Намальовані» візити побачили й інші люди, коли, за прикладом Анастасії, переглянули інформацію у своїх кабінетах. Що за цим стоїть та що робити пацієнтам у таких випадках?

«По-перше, я – підприємець і сплачую чимало податків до бюджету, і мені не байдуже, куди йдуть ці кошти. З моїх, у тому числі, податків оплачуються медичні програми, зокрема «Гроші йдуть за пацієнтом». У нашому випадку – «Гроші йдуть повз пацієнта». Друге: я – мати, і я бачу, що мого сина приймав психіатр. Як я маю реагувати? Зафіксовані прийоми у фтизіатра, а у нас зараз епідемія туберкульозу. П’ять разів його нібито дивився фтизіатр. Якби була позначка зубного, я б, може, тільки посміялася. Але психіатр і фтизіатр – це серйозні лікарі. Ці дані, так має бути, повинні зберігатися упродовж життя. А якщо мій син захоче стати, наприклад, розвідником – а в нього позначений візит до психіатра в 9-річному віці… Напевне, тут ідеться про корупцію і про використання особистих даних пацієнтів», – сказала «Радіо Свобода» Анастасія Кулакова.

Керівниця пресслужби Національної служби здоров’я Лілія Гудзь зазначає: записи до медично-інформаційної системи вносять лікарі первинної або вторинної ланок, а НСЗУ не має ані права, ані технічної можливості їх редагувати або видаляти

Дніпрянка Анастасія Кулакова зазначила, що вигаданих візитів виявилось шість: п’ять днів підряд її син нібито ходив до фтизіатра і один раз відвідував психіатра.

«Лікар вносить дані й підписує їх своїх електронним підписом. Цим самим він засвідчує, що ці дані є правильними. І несе за них відповідальність. Коли до нас звертаються люди з повідомленням, що бачать у кабінетах неправильні записи, ми розуміємо, що це проблема. Але ми не маємо права втручатися в медичні записи. Ми не можемо сказати. Ми можемо реагувати на звернення пацієнтів. До кінця місяця в кожній лікарі буде створена посада – медичний адміністратор. Його призначатиме медичний директор лікарні. Медичний адміністратор матиме право верифікувати записи й видаляти фейкові записи», – зазначила представниця НСЗУ.

Адвокат Андрій Верба уточнив, що підстав для звернення до суду в пацієнтів, які виявили дані про фейкові візити до лікарів, немає – мова про спричинення їм шкоди не йде.

«Якщо були виплати, то лікарів можуть звинуватити або в шахрайстві, або в розтраті бюджетних коштів. Спершу слід звернутися зі скаргою до МОЗ та НСЗУ, аби ті провели службове розслідування. Службова перевірка покаже, чи були ці прийоми пацієнтів у реальності. А за її результатами вже відправляти матеріали до поліції, до прокуратури», – пояснив адвокат.

Нагадаємо, СБУ викрила лікаря, який «штампував» по 30 фейкових Covid-сертифікатів на день.

До слова, на Закарпатті працівники вокзалу «штампували» підроблені Covid-довідки.

Також, Верховна Рада посилила відповідальність за використання підроблених сертифікатів. Більшою мірою покарання стосуватиметься тих, хто «липові» довідки виготовляє та продає, але й ті, хто їх купує, відповідатимуть також.