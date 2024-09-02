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Уряд Польщі оголосив нові правила стосовно абортів

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Уряд Польщі оголосив нові правила стосовно абортів
Уряд запевнив, що лібералізує законодавство, аби дозволити аборт до 12-го тижня вагітності
фото з відкритих джерел

ЗМІ: Анонсовані зміни є результатом тривалих суперечок та протестів, які виникли через надмірно суворі обмеження на аборт

Уряд Польщі оголосив про зміни до законодавства, спрямовані на полегшення безпечного доступу до абортів, підтверджуючи законність процедури. Про це повідомляє EuroNews.

Попередній уряд обмежив доступ до цієї процедури, що призвело до масових протестів та небажання лікарів погоджуватися на маніпуляції через страх переслідування.

Своєю чергою, уряд Дональда Туска запевнив, що лібералізує законодавство, аби дозволити аборт до 12-го тижня вагітності. Проте, у липні нижня палата польського парламенту, Сейм, з мінімальним відривом голосів відхилила законопроєкт про часткову декриміналізацію абортів.

«Ми шукаємо такі шляхи дій, відповідно до закону, які дозволять доступ до легального аборту жінкам, які з різних причин повинні мати право на цей аборт», – пояснив Туск.

Згідно з новими правилами, жінка може зробити аборт до 12-го тижня вагітності в лікарні за рекомендацією одного лікаря, включаючи кардіолога, ендокринолога або психіатра. Лікар, який виконує процедуру, не несе відповідальності за це.

Раніше аборт був можливий лише у випадку вагітності, яка настала в результаті сексуального насильства або в ситуації надзвичайної небезпеки для здоров’я вагітної жінки.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда ветував зміни до закону, що передбачали безрецептурний продаж таблеток екстреної контрацепції жінкам, старшим 15-ти років. 

«Основним обґрунтуванням рішення президента є бажання поважати конституційні права і стандарти охорони здоровʼя дітей», – йдеться у повідомленні.

Минулого року повідомлялося, що комерційні клініки на захопленому Росією півострові відмовилися від проведення процедур штучного переривання вагітності. Таке рішення могло бути прийняте під тиском окупаційної влади, яка хоче встановити повний контроль над репродуктивною сферою. Обмеження доступу до абортів порушує базові права жінок і при цьому не допомагає вирішити демографічні проблеми. 

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Теги: аборт жінка правила обмеження Польща

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