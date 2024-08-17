У Києві конфлікт між двома чоловіками скінчився вбивством

Правоохоронці розшукали та затримали зловмисника

Удень 17 серпня до поліції столиці надійшло повідомлення, що у Деснянському районі відбулася бійка між двома чоловіками, у результаті якої один з учасників конфлікту від отриманих травм помер, інший – утік з місця події. На його пошуки було орієнтовано усі наряди поліції. Про це повідомляє поліція Києва.

У результаті проведених заходів, менш ніж за годину, правоохоронці розшукали та затримали зловмисника. Ним виявився 38-річний чоловік, який перебував в стані алкогольного сп’яніння – прилад «Драгер» показав 2,61 проміле.

За вказаним фактом слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 ККУ – умисне вбивство.

Правоохоронці готують затриманому повідомлення про підозру. Його мотиви, а також обставини скоєного злочину зʼясовуються. Чоловіку загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Раніше на Тернопільщині у селі Доброводи чоловік у військовій формі відкрив вогонь по людях. Двоє загинули, троє поранені, 45-річного підозрюваного з Житомирської області затримано, вилучено зброю.

Раніше повідомлялося, що у Києві на Печерську в ніч на понеділок, 5 серпня сталася стрілянина. Конфлікт розгорівся між військовим та охоронцем елітного ЖК «Бульвар Фонтанів», що на вул. Йоанна Павла ІІ. На відео, що розповсюджується мережею, видно, як один чоловік, погрожуючи пістолетом, намагається змусити до чогось іншого. Зрештою, коли в агресора закінчуються «аргументи», він починає стріляти в повітря.