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У Нігерії бойовики викрали 20 студентів-медиків

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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У Нігерії бойовики викрали 20 студентів-медиків
Озброєні люди викрали щонайменше 20 студентів
фото ілюстративне

Правоохоронці розпочали розслідування та пошукову операцію

На півночі Нігерії озброєні люди викрали щонайменше 20 студентів медичного та стоматологічного факультетів, які прямували на конференцію. Про це пише Reuters.

Зазначається, що викрадення сталося у штаті Бенуе. Жертви були студентами-медиками та прямували до південно-східного штату Енугу.

Правоохоронці уже розпочали розслідування та пошукову операцію.

«Озброєні банди ширять хаос на півночі Нігерії, викрадаючи селян, студентів й автомобілістів та вимагаючи викуп. Сили безпеки не спроможні це зупинити», – пише Reuters.

Нагадаємо, у Нігерії сталася трагедія на воді. Щонайменше 20 людей загинули в результаті вибуху дерев'яного судна на річці в прибережному регіоні Баєлса.

Як повідомлялося, наприкінці червня у Нігерії внаслідок вибухів бомб загинули щонайменше 18 людей, а ще 48 – зазнали поранень. Імовірно, це могла бути атака мусульманських терористів.

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Теги: викрадення розслідування Нігерія

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