Чоловік пів року планував утечу закордон, та дорогою заснув

Правопорушник діяв згідно з планом, аж доки в Ужгороді йому не захотілося алкоголю

Прикордонники виявили правопорушника під час перевірки документів пасажирів рейсового автобуса сполученням «Івано-Франківськ – Прага». 33-річний хмельничанин не мав законних підстав для перетину кордону у період дії воєнного стану, тож його запросили у службове приміщення для додаткової перевірки. Про це інформує Державна прикордонна служба.

Під час опитування оперативні співробітники встановили, що чоловік мав намір в обхід пункту пропуску «Ужгород» пробратися до Словаччини. Звідти він планував переїхати до Польщі, де наразі проживає його батько.

Чоловік упродовж пів року обмірковував план та маршрут руху. Врешті, він вирішив дістатися «Буковеля», а звідти автобусом доїхати до Ужгорода, зійти перед пунктом пропуску і поза ним перейти на територію Словаччини.

Правопорушник діяв згідно з планом, аж доки в Ужгороді йому не захотілося алкоголю, так би мовити, «для хоробрості». Він придбав на станції спиртне, вжив його, а коли сів в автобус – заснув. Розбудив сонька на лінії паспортного контролю прикордонний наряд.

Чоловіка затримали в адміністративному порядку. За спробу незаконного перетину кордону йому доведеться відповідати перед судом.

Нагадаємо, на кордоні з Польщею лише упродовж останніх днів виявили три випадки, повʼязані із фіктивними шлюбами. В усіх чоловіки намагались виїхати з України, прикриваючись хворобами дружин. Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України.

Як повідомлялося, українським прикордонникам довелося попереджувальними пострілами зупиняли двох мешканців Вінниччини та жителя Донеччини за 100 м від кордону з Угорщиною. Чоловіки намагалися втекти, але, почувши постріли, зупинилися та виконали усі законні вимоги прикордонного наряду.