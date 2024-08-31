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На війні загинув всесвітньовідомий кікбоксер Роман Головатюк

Надія Карбунар
glavcom.ua
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На війні загинув всесвітньовідомий кікбоксер Роман Головатюк
Роман Головатюк зробив значний внесок у розвиток українського спорту
фото з відкритих джерел

Спортсмен добровільно приєднався до армії і почав служити з перших днів війни

Захищаючи Україну від ворога, загинув призер Всесвітніх ігор і заслужений майстер спорту України Роман Головатюк. Про його смерть повідомили пресслужба Кам'янець-Подільської міської ради та Комітет молоді і спорту ВРУ.

Роман Головатюк був одним з найкращих спортсменів у кікбоксингу WAKO. Він здобув популярність в Україні та за її межами ще у 22 роки, коли виграв медаль на X Всесвітніх іграх у Польщі в 2017 році. Після цього він продовжив свою видатну спортивну кар'єру, ставши заслуженим майстром спорту з кікбоксингу WAKO, фіналістом Всесвітніх ігор, чемпіоном світу, багаторазовим володарем Кубків світу та Європи, а також багаторазовим чемпіоном України. Комітет підкреслив, що Головатюк був славетним атлетом, справжнім українцем, воїном і героєм.

У Кам'янець-Подільській міській раді зазначили, що Роман Головатюк зробив значний внесок у розвиток українського спорту. Він залишив свою спортивну кар'єру за покликом серця і відразу після початку війни пішов служити добровольцем.

На війні загинув всесвітньовідомий кікбоксер Роман Головатюк фото 1

Роман Головатюк народився 30 вересня 1995 року в селі Красноставці на Хмельниччині. У 2012 році він вступив до Подільського державного аграрно-технічного університету, а у 2014 році розпочав тренування в секції кікбоксингу. Чоловік був заслуженим майстром спорту з кікбоксингу WAKO, тренувався в Анатолія Лабатюка.

Раніше на фронті в Україні загинув майстер спорту з паверліфтингу, чемпіон України та Європи Андрій Мазанович. 

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Теги: смерть роман Фехтування чоловік

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