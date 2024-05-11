Удар по нафтобазі на Луганщині: ОВА повідомила деталі

На окупованій Луганщині одна за одною спалахують нафтобази

У тимчасово окупованих Ровеньках Луганської області «прилетіло» по нафтобазі РФ. Руйнування об'єкта досить значні. Про це повідомив глава Луганської ОВА Артем Лисогор.

«На окупованій Луганщині одна за одною спалахують нафтобази. Спочатку в Луганську, учора вночі – у Ровеньках. Руйнування значні, запасів пального не залишилося», – зазначив він.

За словами очільника ОВА, щоб там не казали місцеві колаборанти та росіяни, але вони недорахувалися ще одного складу з продуктами переробки нафти, яка розташована досить віддалено від лінії фронту.

«Заправляти військову техніку стане ще важче. Скоріше за все, доведеться користуватися базами, розташованими на території РФ. Щоправда, їхати дозаправникам необхідно буде далеченько», – додав посадовець.

Нагадаємо, увечері 10 травня на окупованій Луганщині пролунали потужні вибухи. Унаслідок цього спалахнула масштабна пожежа.

Раніше у тимчасово окупованому Луганську у вівторок ввечері, 7 травня, зайнялась місцева нафтобаза. Там вигоріли продукти переробки та зруйнована інфраструктура окупантів.

До слова, 13 квітня Сили оборони Україні у тимчасово окупованому Луганську успішно вразили пункт управління угрупування військ «Центр» армії РФ.