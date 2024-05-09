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Карта бойових дій в Україні станом на 9 травня 2024 року

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Карта бойових дій в Україні станом на 9 травня 2024 року
фото: Генштаб ЗСУ

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 45 атак

Протягом минулої доби відбулося 146 бойових зіткнень.

Загалом, ворог завдав 60 ракетних та 90 авіаційних ударів, здійснив 107 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Карта бойових дій в Україні станом на 9 травня 2024 року фото 1
мапа: ISW

Новини війни в Україні

Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 20 БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони України було знищено 17 ударних БпЛА. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Шалигине, Юнаківка Сумської області; Білий Колодязь, Старий Салтів та Лук’янці Харківської області; Лиман, Часів Яр, Дружба, Північне, Олександропіль, Стара Миколаївка, Новоселівка Перша, Карлівка, Московське, Новоолександрівка, Сокіл, Новопокровське, Уманське, Нетайлове, Урожайне, Костянтинівка та Старомайорське Донецької області; Веселянка, Оріхів, Роботине Запорізької області; Ольгівка, Берислав, Кізомис Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

На Волинському та Поліському напрямках

Оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках

Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку

Нашими воїнами відбито 16 атак в районах населених пунктів Петропавлівка, Синьківка, Іванівка, Берестове Харківської області; Стельмахівка Луганської області.

Карта бойових дій в Україні станом на 9 травня 2024 року фото 2
мапа: deepstate

На Лиманському напрямку

Силами оборони відбито 11 атак в районах Макіївки, Невського, Новолюбівки, Твердохлібового та Серебрянського лісництва на Луганщині.

На Бахмутському напрямку

Нашими воїнами відбито 26 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Андріївка, Верхньокам’янське, Новий, Виїмка, Іванівське та Кліщіївка Донецької області.

Карта бойових дій в Україні станом на 9 травня 2024 року фото 3
мапа: deepstate

На Авдіївському напрямку

Нашими захисниками відбито 45 атак в районах населених пунктів Новоолександрівка, Євгенівка, Сокіл, Новоселівка Перша, Калинове, Новопокровське, Семенівка, Уманське, Нетайлове та Невельське Донецької області.

Карта бойових дій в Україні станом на 9 травня 2024 року фото 4
мапа: deepstate

На Новопавлівському напрямку

Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Костянтинівка, Парасковіївка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 11 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку

Ворог 19 разів атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області.

На Херсонському напрямку

Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, противник чотири рази безуспішно атакував позиції наших військ.

Карта бойових дій в Україні станом на 9 травня 2024 року фото 5
мапа: deepstate

Водночас, українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Протягом доби авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ завдали ударів по трьох засобах протиповітряної оборони, двох артилерійських засобах, 10 районах зосередження особового складу та одному іншому важливому об’єкту противника.

Втрати Росії у війні на 9 травня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 9 травня втратила:

  • особового складу ‒ близько 478730 (+1300) осіб,
  • танків ‒ 7429 (+11) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 14281 (+35) од,
  • артилерійських систем – 12340 (+23) од,
  • РСЗВ – 1058 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 793 (+1) од,
  • літаків – 349 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9775 (+47),
  • крилаті ракети ‒ 2192 (+41),
  • кораблі/катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 16618 (+69) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2027 (+8).
Карта бойових дій в Україні станом на 9 травня 2024 року фото 6

Нині триває 806-й день повномасштабної війни в Україні. Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

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Теги: окупанти війна Генштаб фронт ворог

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