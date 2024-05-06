Епіфаній: Священники ПЦУ підпільно звершують богослужіння на окупованих територіях

Місцеві архієреї закликають виїжджати священників з окупованих територій, тому що «не хочуть наражати своїх священнослужителів на небезпеку»

Священники Православної церкви України підпільно продовжують звершувати богослужіння на окупованих територіях Донеччини, Луганщини й Херсонщини. Про це повідомив предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Ми на території тимчасово окупованих зараз районів Донецької, Луганської, Херсонської областей ведемо діяльність, але підпільно… Тобто є ще священнослужителі на території цих областей, які підпільно звершують богослужіння. Збирають громаду десь так, щоб ніхто не знав про це, бо приходять, арештовують», – заявив предстоятель ПЦУ.

За його словами, така діяльність є небезпечною, адже священників ПЦУ російська окупаційна влада переслідує.

«От нещодавно була інформація про те, що на території Херсонської області був закатований, вбитий наш священник, отець Степан, це в селищі міського типу Каланчак, якщо я не помиляюся. Його допитували і практично стратили цього священника, який звершував там богослужіння», – розповів предстоятель ПЦУ.

Місцеві архієреї, каже Епіфаній, закликають виїжджати священників з окупованих територій, тому що «не хочуть наражати своїх священнослужителів на небезпеку».

Також ПЦУ веде статистику щодо підпільної діяльності на окупованих українських територіях, але не розголошує її, «щоб не давати приводу окупантам взагалі знищити присутність Православної церкви України там». Водночас Епіфаній зазначив, що ПЦУ практично припинила діяльність на території окупованого Криму.

Нагадаємо, Православна церква України (ПЦУ) не буде благословляти одностатеві пари, тому що «це суперечить християнському вченню». «Ми прийняли відповідне рішення на останньому помісному соборі Православної церкви України. У нас є навіть декларація, яка чітко засвідчує, що ми не будемо цього робити», – сказав Епіфаній.

Також він відкинув пропозицію взяти приклад з Папи Римського Франциска, який дозволив священникам благословляти одностатеві пари.