Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Епіфаній: Священники ПЦУ підпільно звершують богослужіння на окупованих територіях

Катерина Іванова
glavcom.ua
Епіфаній: Священники ПЦУ підпільно звершують богослужіння на окупованих територіях
Епіфаній зазначив, що ПЦУ практично припинила діяльність на території окупованого Криму
фото з відкритих джерел

Місцеві архієреї закликають виїжджати священників з окупованих територій, тому що «не хочуть наражати своїх священнослужителів на небезпеку»

Священники Православної церкви України підпільно продовжують звершувати богослужіння на окупованих територіях Донеччини, Луганщини й Херсонщини. Про це повідомив предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Ми на території тимчасово окупованих зараз районів Донецької, Луганської, Херсонської областей ведемо діяльність, але підпільно… Тобто є ще священнослужителі на території цих областей, які підпільно звершують богослужіння. Збирають громаду десь так, щоб ніхто не знав про це, бо приходять, арештовують», – заявив предстоятель ПЦУ.

За його словами, така діяльність є небезпечною, адже священників ПЦУ російська окупаційна влада переслідує.

«От нещодавно була інформація про те, що на території Херсонської області був закатований, вбитий наш священник, отець Степан, це в селищі міського типу Каланчак, якщо я не помиляюся. Його допитували і практично стратили цього священника, який звершував там богослужіння», – розповів предстоятель ПЦУ.

Місцеві архієреї, каже Епіфаній, закликають виїжджати священників з окупованих територій, тому що «не хочуть наражати своїх священнослужителів на небезпеку».

Також ПЦУ веде статистику щодо підпільної діяльності на окупованих українських територіях, але не розголошує її, «щоб не давати приводу окупантам взагалі знищити присутність Православної церкви України там». Водночас Епіфаній зазначив, що ПЦУ практично припинила діяльність на території окупованого Криму.

Нагадаємо, Православна церква України (ПЦУ) не буде благословляти одностатеві пари, тому що «це суперечить християнському вченню». «Ми прийняли відповідне рішення на останньому помісному соборі Православної церкви України. У нас є навіть декларація, яка чітко засвідчує, що ми не будемо цього робити», – сказав Епіфаній.

Також він відкинув пропозицію взяти приклад з Папи Римського Франциска, який дозволив священникам благословляти одностатеві пари.

Читайте також: Епіфаній розповів, скільки вірян Московського патріархату лишилося в Україні
Теги: Епіфаній влада священник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Припинення бойових дій від недоімперії почнуть вимагати настільки багато впливових країн, що Путін може здатися
Переговори про закінчення війни, які можуть бути результативними
25 квiтня, 10:42
Церкви закривають, служителів затримують і катують, а релігійну свободу придушують на окупованих РФ територіях – Андрій Єрмак
Як росіяни переслідують протестантів і представників інших конфесій на тимчасово окупованих територіях
18 квiтня, 17:46
Перед керівництвом країни постала серйозна проблема з живою силою на полі бою
Через ситуацію на фронті у Зеленського є вибір між поганим варіантом та ще гіршим –WP
6 квiтня, 19:49
Канцлер створює враження, ніби Німеччина вже надала Україні військову підтримку на 28 млрд євро
Bild: Україна отримала менше військової допомоги, ніж заявляє німецька влада
8 квiтня, 19:02
Як зазначив нардеп, найближчим часом варто очікувати на низку кадрових рішень у владі
Нардеп анонсував «парад відставок за власним бажанням»
19 квiтня, 17:11
Росіяни будуть працювати більше
Нестача робочих рук. Росія готує «сюрприз» для простих росіян
19 квiтня, 13:36
Священнику заборонено служити на три роки
Священника, який відспівував Навального, заборонено у служінні
24 квiтня, 01:20
Лідія Степанівна йшла весь день, без їжі та води, декілька разів падала без сил
Йшла весь день без їжі та води. 98-річна жінка втекла з окупованої території (відео)
29 квiтня, 13:17
Міноборони РФ має дуже тісні зв’язки із російською церквою
Кремль готується відправити на фронт понад тисячу попів
3 травня, 16:03

Суспільство

Епіфаній: Священники ПЦУ підпільно звершують богослужіння на окупованих територіях
Епіфаній: Священники ПЦУ підпільно звершують богослужіння на окупованих територіях
Син Тягнибока отримав поранення на фронті
Син Тягнибока отримав поранення на фронті
6 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Селяни через приморозок втратили посіви молодої картоплі та інших овочів
Селяни через приморозок втратили посіви молодої картоплі та інших овочів
Суд покарав чоловіка, який скаржився на викрадення, залякування та шантаж з боку ТЦК
Суд покарав чоловіка, який скаржився на викрадення, залякування та шантаж з боку ТЦК
Українські пілоти показали креативну великодню листівку
Українські пілоти показали креативну великодню листівку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
306K
Великдень 2024: найщиріші привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
92K
«Є ще порох у порохівницях»: Залужний опублікував перше фото за понад два місяці
9173
Втрати ворога станом на 5 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
7165
Росіяни вдарили по Одещині «Іскандером»: є поранені
5420
Франція вже таємно відправила свої війська в Україну – ексспівробітник Пентагону
5276
Селяни через приморозок втратили посіви молодої картоплі та інших овочів

Новини

Підвищення цін на електроенергію невідворотне. Експертка дала прогноз
Вчора, 14:24
Аграрії просять Кабмін продовжити чинну модель бронювання військовозобов’язаних
4 травня, 14:51
У 2024 золотовалютні резерви України будуть більше ніж очікувалось – ЗМІ
3 травня, 13:41
Польща має відстоювати свої інтереси, і заборонити імпорт російської металопродукції через свої порти – політолог
3 травня, 13:22
«Укренерго» пояснило, хто рятує енергетику України від дефіциту
2 травня, 14:40
Глушить FPV-дрони в межах 200 м: Мінцифри показало українську систему РЕБ
1 травня, 14:43

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua