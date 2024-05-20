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У Луганську пролунали вибухи (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
У Луганську пролунали вибухи (відео)
Наразі офіційної інформації про вибухи в Луганську немає
скріншот з відео

За попередньою інформацією, вибухи пролунали поблизу Луганської академії внутрішніх справ

В окупованому Луганську сьогодні вранці прогриміли вибухи. Про це повідомляють місцеві пабліки.

За попередньою інформацією, удар припав на колишню Луганську академію внутрішніх справ у селищі Ювілейне.

За словами місцевих жителів, на місце висунулися екстрені служби.

Наразі офіційної інформації немає.

Нагадаємо, увечері 7 травня в тимчасово окупованому Луганську пролунали вибухи, після чого спалахнула пожежа на одному з об'єктів окупантів.

Раніше 13 квітня, Сили оборони Україні у тимчасово окупованому Луганську успішно вразили пункт управління угрупування військ «Центр» армії РФ.

До слова, російські війська 19 травня продовжували наступальні операції поблизу Липців (на північний схід від міста Харків), але не зробили жодного підтвердженого просування.

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Теги: Луганськ вибух окупація війна

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