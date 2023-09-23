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ЗМІ: Британія півтора року вела таємні переговори з Росією

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
ЗМІ: Британія півтора року вела таємні переговори з Росією
За даними журналістів, британські й російські чиновники регулярно зустрічалися протягом останніх півтора року
фото з відкритих джерел

Журналісти з’ясували, що британські й російські посадовці зустрічалися для обговорення війни в Україні

Велика Британія могла проводити спільно з Росією секретні переговори щодо України. Про це пише I News.

За даними джерел видання, британські й російські чиновники регулярно вели діалог протягом останніх півтора року. Їхні зустрічі відбувалися в різних куточках світу, зокрема у Відні та Нью-Йорку.

Серед тем переговорів була безпека Великої Британії та всієї міжнародної спільноти на тлі російської агресії проти України. Також обговорювалися такі проблеми як дефіцит зерна та ядерна безпека.

У коментарі виданню один із британських дипломатів уточнив, що єдине питання, яке не порушував Лондон, – це мирні переговори Москви і Києва.

«Ми підтримували контакт і вважаємо важливим підтримувати відкритий діалог під час війни в Україні. Ми не укладаємо мирні угоди від імені будь-кого, але важливо підтримувати цей канал зв'язку відкритим», – сказав неназваний чиновник.

Представник міністерства закордонних справ Британії також підтвердив інформацію про зустрічі з російськими дипломати, але про них домовлялися лише тоді, коли це було «абсолютно необхідним». Водночас він наголосив, що здогади про те, що це нібито було зроблено для договору про завершення війни, не відповідають дійсності.

«Позицію в будь-яких переговорах мають визначати Україна та український уряд, так само як Україна має визначити своє вільне і демократичне майбутнє», – заявив анонімний посадовець.

При цьому колишній британський розвідник підкреслив, що дипломатичні перемовини під час війни вкрай потрібні, особливо коли питання стосується ядерної безпеки та постачання продовольства. Його б більше турбувало, якби такого діалогу не було, адже держави практично завжди підтримують дипломатичні канали зв'язку.

«Усі війни закінчуються переговорами, чи не так?», – зауважив він.

Нагадаємо, що за даними розвідки міністерства оборони Британії, від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила трьох командирів одного зі своїх найпрестижніших повітряно-десантних полків. 

Раніше британська розвідка пояснила, чим обернуться для РФ нещодавні вибухи у Криму.

Теги: кордон Сергій Наєв ЗСУ

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