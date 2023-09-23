Британська розвідка повідомила про втрати в одному з найелітніших полків РФ

У російських збройних силах спостерігається надзвичайне виснаження і високий рівень плинності кадрів

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила трьох командирів одного зі своїх найпрестижніших повітряно-десантних полків. Про це повідомила розвідка міністерства оборони Британії у соцмережі X.

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Як ідеться у звіті, зазначені командири були ліквідовані, або ж пішли у відставку.

Так, командир 247-го гвардійського десантно-штурмового полку полковник Василь Попов, імовірно, загинув на Оріхівському напрямку на початку вересня 2023 року.

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А лише за кілька тижнів до цього, у серпні 2023 року, його попередник, полковник Пилип Попов, імовірно, подав у відставку.

«Незалежні ЗМІ Росії стверджують, що він зробив це на знак протесту проти того, що російські військові не змогли знайти тіла загиблих побратимів», – зазначає британська розвідка.

Також повідомляється, що в перші тижні російського повномасштабного вторгнення під Миколаєвом було ліквідовано тодішнього командира 247-го гвардійського десантно-штурмового полку полковника Костянтина Зізевського.

фото: міноборони Британії

«Досвід 247-ї показує надзвичайне виснаження і високий рівень плинності кадрів у російських збройних силах, навіть серед відносно високопоставлених офіцерів», – підсумувала розвідка.

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Нагадаємо, що українські війська продовжили штурм під Бахмутом і просунулися на південний схід від Кліщіївки. Також Збройні сили України вели наступальні дії на заході Запорізької області і просунулися на північ від Новопрокопівки.

До слова, триває 577-ма доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Минулої доби відбулося понад 30 бойових зіткнень.