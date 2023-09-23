Головна Світ Політика
search button user button menu button

Британська розвідка повідомила про втрати в одному з найелітніших полків РФ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Британська розвідка повідомила про втрати в одному з найелітніших полків РФ
Розвідка Британії проаналізувала втрати 247-го гвардійського десантно-штурмового полку РФ
фото: radiosvoboda.org

У російських збройних силах спостерігається надзвичайне виснаження і високий рівень плинності кадрів 

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила трьох командирів одного зі своїх найпрестижніших повітряно-десантних полків. Про це повідомила розвідка міністерства оборони Британії у соцмережі X.

Як ідеться у звіті, зазначені командири були ліквідовані, або ж пішли у відставку.

Так, командир 247-го гвардійського десантно-штурмового полку полковник Василь Попов, імовірно, загинув на Оріхівському напрямку на початку вересня 2023 року.

А лише за кілька тижнів до цього, у серпні 2023 року, його попередник, полковник Пилип Попов, імовірно, подав у відставку.

«Незалежні ЗМІ Росії стверджують, що він зробив це на знак протесту проти того, що російські військові не змогли знайти тіла загиблих побратимів», – зазначає британська розвідка.

Також повідомляється, що в перші тижні російського повномасштабного вторгнення під Миколаєвом було ліквідовано тодішнього командира 247-го гвардійського десантно-штурмового полку полковника Костянтина Зізевського.

Британська розвідка повідомила про втрати в одному з найелітніших полків РФ фото 1
фото: міноборони Британії

«Досвід 247-ї показує надзвичайне виснаження і високий рівень плинності кадрів у російських збройних силах, навіть серед відносно високопоставлених офіцерів», – підсумувала розвідка.

Нагадаємо, що українські війська продовжили штурм під Бахмутом і просунулися на південний схід від Кліщіївки. Також Збройні сили України  вели наступальні дії на заході Запорізької області і просунулися на північ від Новопрокопівки.

До слова, триває 577-ма доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Минулої доби відбулося понад 30 бойових зіткнень.

Теги: британська розвідка втрати війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Денис Берінчик народився і з дитинства починав займатись боксом у місті Сорокине
Боксер Берінчик пояснив, чому не став до лав ЗСУ у 2014 році
15 вересня, 08:33
Наразі відбувається активна підготовка до майбутніх навчань
Білорусь готує масштабні військові навчання
14 вересня, 13:19
Пентагон прокоментував передачу снарядів зі збідненим ураном Україні
Пентагон прокоментував передачу снарядів зі збідненим ураном Україні
7 вересня, 04:01

Політика

Міллі йде з посади і представив Залужному свого наступника
Міллі йде з посади і представив Залужному свого наступника
Британська розвідка повідомила про втрати в одному з найелітніших полків РФ
Британська розвідка повідомила про втрати в одному з найелітніших полків РФ
Росія визнає, що вкрала Крим. Кремль почав шукати вихід
Росія визнає, що вкрала Крим. Кремль почав шукати вихід
Німеччина посилить контроль на кордоні із Польщею: причина
Німеччина посилить контроль на кордоні із Польщею: причина
ФСБ перевіряє високопосадовців росгвардії на причетність до заколоту Пригожина
ФСБ перевіряє високопосадовців росгвардії на причетність до заколоту Пригожина
Лукашенко переманює «вагнерівців» у свою ПВК: що обіцяє
Лукашенко переманює «вагнерівців» у свою ПВК: що обіцяє

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
50K
Польща назвала умову для скасування ембарго на українське зерно
15K
Капітан ЗСУ назвав типові порушення ТЦК при мобілізації
14K
Боррель розповів, які наслідки матиме членство України в ЄС
11K
Італія ухвалила дуже жорстке рішення щодо незаконної міграції
4397
Байден пообіцяв Зеленському невелику кількість ракет Atacms – ЗМІ
4182
Сі Цзіньпін обрав нового стратегічного партнера

Новини

Контрнаступ на Мелітопольському напрямку: Генштаб розкрив тактику ЗСУ
Сьогодні, 08:30
Тепло, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
Сьогодні, 04:54
На Запоріжжі спроби штурму завершилися для окупантів великими втратами – Генштаб
Вчора, 07:30
Тепло, місцями туман: прогноз погоди на 22 вересня
Вчора, 05:25
Масштабна повітряна тривога тривала через ракетну небезпеку
21 вересня, 08:05
На Донеччині гаряче у двох районах – Генштаб
21 вересня, 07:35

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту