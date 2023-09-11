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Детективне агентство торгувало інформацією із державних баз даних: деталі від ДБР

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Детективне агентство торгувало інформацією із державних баз даних: деталі від ДБР
Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років
фото: ДБР

Серед замовлень були особисті дані й щодо міністрів Кабінету міністрів України

Працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії з Службою безпеки України викрили роботу «детективного агентства», яке торгувало інформацією із державних баз даних. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Серед замовлень були особисті дані й щодо міністрів Кабінету міністрів України.

Колишній правоохоронець, після свого звільнення у запас, заснував приватну агенцію з надання детективних послуг. До цієї роботи він залучив свого товариша, який продовжував нести службу в правоохоронних органах. Через чати та групи у месенджерах зловмисники знаходили клієнтів, які були готові платити за приватну інформацію щодо адреси проживання, номерів автомобілів і мобільних телефонів громадян, а також відомості про перетин державного кордону.

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Ці дані знаходив у базах та копіював правоохоронець. Ціна «послуги» в середньому становила $200 доларів в залежності від обсягу інформації.

У ході санкціонованих обшуків у фігурантів було виявлено великий масив замовлень щодо громадян України. Не гребували «детективи» і замовленнями щодо чиновників – інформація щодо яких під час російської агресії могла завдати великої шкоди інтересам України.

Правоохоронцю повідомлено про підозру у несанкціонованих діях з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, та збуті інформації з обмеженим доступом (ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 361-2 КК України). Фігуранта відсторонено від служби.

Його спільнику також повідомлено про підозру у збуті інформації з обмеженим доступом (ч. 2 ст. 361-2 КК України). Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років.

Раніше повідомлялося,  що працівники Державного бюро розслідувань затримали начальника київського районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Він підозрюється у тому, що був спільником начальника одного з управлінь штабу командування Сухопутних військ ЗСУ, якого Бюро викрило 3 серпня на масштабній корупційній схемі переправлення за кордон громадян призовного віку, 

Теги: СБУ суд послуги кордон звільнення ДБР

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