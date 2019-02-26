ЗМІ: Міністерство Авакова формує службу стеження за політиками та громадськими активістами

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Оперативна інформація, що стосується виборів, повинна збиратися щодня

Департамент оперативної підтримки вимагає інформацію про все, що може вплинути на хід виборів, - журналісти

Начальник департаменту оперативної підтримки, заступник голови Національної поліції Олег Козловський розіслав ряд доручень, що змушують підлеглих збирати та передавати до його департаменту інформацію про політичних та громадських активістів, а також події що відбуваються у населених пунктах по всій Україні. Про це повідомляє Голос.ua.

Видання посилаючись, на блог Лісняк Ірини на сайті korrespondent.net, стверджує, що серед відомостей, які мають кожного дня надсилати до департаменту оперативної підтримки є такі:

масові заходи громадсько-політичного характеру, органіаторів та кількість учасників, їх негативний вплив на розвиток ситуації в області, пропозиції щодо локалізації протиправних наслідків;

організація масових (більше 10 осіб) виїздів до столиці для участі в акціях громадсько-політичного, протестного характеру;

заплановані візити до регіону керівників держави, політичних, громадських, культурних, релігійних діячів, кандидатів у Президенти України, їх результати (влив на громадсько-політичну обстановку, передумови до її загострення);

факти проведення ГУНП слідчих дій або виконання доручень слідчих прокуратури, СБУ стосовно представників органів державної влади, лідерів політичних і громадських організацій, журналістів, виконання яких може викликати негативний суспільний резонанс;

правопорушення та надзвичайні події за участю народних депутатів України та депутатів місцевих рад, представників органів державної влади, правоохоронних та судових органів;

результати моніторингу ресурсів українського сегмента всесвітньої мережі загального доступу Інтернет та засобів масової інформації з метою виявлення фактів організації проведення масових акцій, пов’язаних з виборчим процесом.

Департамент Козловського вимагає інформацію про все, що може вплинути на хід виборів і впливає на електоральні настрої населення регіонів. При аналізі та оцінці обстановки в областях Департамент оперативної підтримки має бути поінформований щодо: характеристики перших осіб в регіоні; основних груп впливу, які впливають на ситуацію в області (адміністративні, політичні, економічні), зв’язки та відносини між ними, основні галузі та сфери інтересів; конфлікти у вказаному середовищі, а також з представниками політичних партій, громадських організацій та підприємцями; розклади сил в обласній раді та міській раді обласного центру. Козловського цікавлять ситуація в економіці, діяльність політичних партій, їх взаємодія між собою, дані щодо народних депутатів 7 та 8 скликань, обраних в мажоритарних округах, контроль за громадськими організаціями, засобами масової інформації, ситуація в середовищі нацменшин та профспілкових організацій.

Варто нагадати, що двом поліцейським, які 21 лютого 2019 року, виконуючи вказівки Департаменту оперативної підтримки, незаконно затримували громадян в Сумах за начебто підкуп виборців, вже повідомлено про підозру в перевищенні службових повноважень. Ще раніше суд заарештував поліцейського, підозрюваного в побитті активістів біля будівлі Подільського управління поліції 9 лютого за спробу висловити негативну думку про кандидата в президенти Юлію Тимошенко.