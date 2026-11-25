Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ не планує безпосередньо вступати у війну проти України, оскільки це створить для країни додаткові військові та політичні проблеми. За його словами, білоруській армії довелося б утримувати значно довшу лінію фронту, а конфлікт міг би призвести до прямого зіткнення з військами НАТО. Про це Лукашенко сказав в інтерв'ю французькому виданню Le Point, пише «Главком».

За словами Лукашенка, Росія ніколи не просила його безпосередньо долучитися до бойових дій проти України. Він стверджує, що навіть не обговорював із Володимиром Путіним можливість такого сценарію.

«Клянуся вам, ніколи Росія, Путін – президент сказав би мені про це, якби хотіли якимось чином втягнути у війну. Ніколи такої розмови не було: ні з ним, ні з посадовими особами Росії», – заявив Лукашенко.

Лукашенко пояснив, що в разі вступу Білорусі у війну протяжність фронту збільшиться ще на 1,5-2 тис. км. За його оцінкою, білоруській армії не вистачить особового складу для наступальних дій на такій території.

«Якщо Білорусь буде втягнута у війну, це ускладнить ситуацію на фронті. Тому ми й не збираємося втягуватися у війну», – сказав він.

Водночас білоруський лідер заявив, що його країна посилила охорону кордону з Україною. За його словами, там розгорнуті прикордонні війська, а в тилу перебувають сили спеціальних операцій. Лукашенко стверджує, що ці заходи мають оборонний характер і не свідчать про підготовку наступу.

Він також заперечив, що між Мінськом і Москвою існують розбіжності в питаннях безпеки та оборони. За словами Лукашенка, Білорусь залишається найближчим союзником Росії, однак це не означає, що вона має безпосередньо брати участь у бойових діях.

Варто нагадати, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Петро Порошенко несе більшу відповідальність за війну, ніж Володимир Зеленський. За його словами, нинішній президент України лише успадкував ситуацію, яка склалася до його приходу до влади.