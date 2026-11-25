Сили спеціальних операцій України створили мережу радіостанцій для психологічного впливу на російських військовослужбовців. В ефірі транслюють популярну російську музику, повідомлення про ситуацію на фронті та заклики до добровільної здачі в полон. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на репортаж The New York Times, який також опублікувало видання The Irish Times.

Журналісти американського видання почули незвичайну радіостанцію під час поїздки Харківщиною. Звичайні музичні композиції в ефірі чергувалися із повідомленнями, адресованими російським військовослужбовцям.

Як виникла ідея створення радіостанцій

Українські спецпризначенці почали розвивати проєкт у 2024 році у відповідь на поширення російської пропаганди на Харківщині.

Спочатку в ефірі звучали звернення до російських військових із закликами припинити бойові дії, а також повідомлення для цивільного населення. Згодом до програми додали музичні композиції.

На початковому етапі українські військові також експериментували зі створенням пісень за допомогою штучного інтелекту. Зрештою перевагу віддали вже відомим композиціям.

Яку музику транслюють для російських військових

За підготовку програми однієї з радіостанцій відповідає 34-річний український військовослужбовець із позивним «Гуманіст».

В ефірі звучать композиції гуртів «Кіно», «Акваріум», ДДТ, а також чеченського барда Тимура Муцураєва. Значна частина цих творів має антивоєнну тематику.

Серед композицій, згаданих у репортажі, – «Звезда по имени Солнце», «Поезд в огне» та «Не стреляй».

Сам військовослужбовець розповів журналістам, що його особисті музичні вподобання відрізняються від репертуару радіостанції. Зокрема, останнім часом він часто слухає український гурт «Жадан і Собаки».

Журналісти NYT поспілкувалися з учасниками проєкту у форматі відеозв'язку. Статистики щодо кількості російських військовослужбовців, які здалися в полон саме завдяки радіомовленню, видання не наводить.

Нагадаємо, в Україні діє державний проєкт «Хочу жить», створений для російських військовослужбовців, які прагнуть добровільно здатися в полон. Українська сторона гарантує їм поводження відповідно до Женевських конвенцій.

Раніше «Главком» повідомляв, що російський офіцер добровільно здався в полон бійцям Національної гвардії України. За словами військовослужбовця, ухвалити відповідне рішення йому допомогло відео з двома його співвітчизниками, які вже перебували в українському полоні.

До слова, представник російського антивоєнного руху «Идите лесом» Іван Чувіляєв в інтерв'ю «Главкому» розповів про проблеми з дезертирством у російській армії.