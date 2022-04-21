Українці зможуть емігрувати до США за спрощеною процедурою

Полегшать в'їзд до Штатів тим українцям. які мають там родичів чи спонсорів

Президент США Джо Байден оголосив про нову програму прийому біженців з України. Про це політик сказав під час свого виступу 21 квітня.

За словами Байдена, йдеться про нову програму «Єдність на підтримку України». Вона дозволить українським біженцям емігрувати з Європи безпосередньо до США за прискореною процедурою.

«Це нова гуманітарна програма, яка доповнить інші юридичні механізми надання допомоги біженцям. Ми прискоримо цей процес, аби українці з Європи могли мігрувати до США», − сказав Байден.

Він наголосив, що гуманітарна ініціатива націлена насамперед на тих українців, які рятуються від війни.

Також «Єдність на підтримку України» має спростити переїзд до США тим громадянам України, які мають в країні спонсорів або родичів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Байден оголосив новий пакет допомоги для України і закрив росіянам порти.

Загальний обсяг допомоги складає $800 млн. Це артилерійські системи, бронетранспортери, безпілотники та інша техніка, яка буде корисна для ефективного введення війни у донбаському степу.



