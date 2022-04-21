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    Події в Україні

    Деталі ракетного обстрілу Запоріжжя: окупанти атакували острів Хортиця

    Окупанти влучили двома ракетами в острів Хортицю - Деталі ракетного обстрілу Запоріжжя: окупанти атакували острів Хортиця
    Окупанти влучили двома ракетами в острів Хортицю
    фото з телеграму Запорізької ОВА

    Унаслідок ракетного обстрілу було поранено восьмеро громадян

    Сьогодні, 21 квітня, Росія вдарила крилатою ракетою по Запоріжжю. Вона влучила в острів Хортиця. Дещо пізніше туди випустили ще одну ворожу ракету. Про це повідомляє пресслужба Запорізької ОВА.

    Перша ракета, запущена ворогом о 12:45, влучила в районі мосту Преображенського. У той час залізничним полотном мосту рухався евакуаційний потяг Запоріжжя – Львів.

    Вибухова хвиля пошкодила 4 його вагони – у них повилітали вікна. Пасажири потяга, на щастя, не постраждали.

    Менш ніж за годину, о 13:30, відбувся другий ракетний удар по острову Хортиця. Унаслідок нього було поранено 8 громадян та пошкоджена будівля санаторію-профілакторію одного з підприємств.

    «Ворог цілився в саме серце України – святу Хортицю, яка була свідком багатьох воєн, чиї тисячолітні скелі можуть розповісти про міць і звитягу, непереможну силу наших воїнів. Хортиця споконвіку боронила Запоріжжя, а ми – боронитимемо Хортицю», – прокоментували обстріл остова у Запорізькій ОВА.

    Запорізька обласна прокуратура вже відкрила кримінальне провадження за фактом обстрілу. Росію звинувачують у порушенні законів та звичаїв війни.

    Нагадаємо, окупанти сьогодні обстріляли Запоріжжя. Запорізька обласна військова адміністрація не повідомляла про постраждалих.

    Згодом стало відомо, що вибухова хвиля та уламки вибили вікна в чотирьох вагонах поїзда сполученням Запоріжжя–Львів.

    Місяць тому окупанти обстріляли евакуаційний потяг під Києвом.

    У трьох вагонах через постріли були вибиті вікна.

    Теги: Запоріжжя росія окупанти війна обстріл потяг Україна ракета окупація #stoprussia
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    Деталі ракетного обстрілу Запоріжжя: окупанти атакували острів Хортиця