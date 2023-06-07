Знищення Каховської ГЕС. На Дніпропетровщині масовий мор риби (відео)

Так виглядає екоцид, який влаштувала Росія, знищивши Каховську ГЕС

Фахівці застерігають жителів від збору риби, через загрозу ботулізму

У селі Марʼянське на Дніпропетровщині масовий мор риби через наслідки підриву дамби Каховської ГЕС. Відповідне відео з’явилося в мережі.

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Так виглядає екоцид, який влаштувала Росія, знищивши Каховську ГЕС.

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Фахівці застерігають жителів від збору риби, через загрозу ботулізму.

Крім того, на підтопленій території в колодязях і відкритих водоймах можуть опинитися хімікати, збудники інфекційних хвороб із цвинтарів, туалетів і сміттєзвалищ. Людей закликають пити тільки бутильовану або привізну воду.

Щоби знизити ризик виникнення інфекційних захворювань на уражених територіях, МОЗ радить дотримуватись таких правил:

пийте тільки бутильовану або привізну воду;

воду для приготування їжі і господарських потреб беріть тільки з перевірених джерел. Річка чи криниця у дворі – більше не є перевіреними джерелами води. Як і водопровід, призначений для технічних цілей;

кип’ятіть або дезінфікуйте в інший спосіб воду, взяту для пиття, миття фруктів, ягід чи посуду. Проте пам’ятайте, що кип’ятіння не позбавляє воду хімічного забруднення;

відмовтеся від продуктів, які були підтоплені водою (навіть від консервації);

піддавайте всі продукти термічній обробці (варіння, смаження, запікання);

ретельно мийте руки з милом;

не вбирайтеся в одяг, який був забруднений під час підтоплення, без попереднього прання та дезінфекції.

Раніше повідомлялося, що поля на півдні вже наступного року можуть перетворитися на пустелі.

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Станом на ранок 7 червня на Херсонщині значно піднявся рівень води на затоплених внаслідок підриву Каховської ГЕС територіях. Зокрема, місто Олешки, підтоплення якого почалося близько 15 години 6 червня, наразі вже повністю затоплене, подекуди вода сягає дахів приватних будинків.

Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення.

Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

Вода у Каховському водосховищі стрімко падає, близько 15 см за годину.

Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

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Підрив Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для Запорізької АЕС.