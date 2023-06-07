Знищення Каховської ГЕС. Рівень води у Запорізькій області суттєво знизився (фото)

Рівень води спадає в Енергодарі, де розташована Запорізька АЕС, яку треба охолоджувати

У Запорізькій області рівень води у річці Дніпро суттєво знизився через підрив Каховської ГЕС. Відповідні фото вже потрапили в мережу.

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На світлинах видно, як змінився рівень води в Енергодарі за день.

Нагадаємо, що в Енергодарі розташована Запорізька АЕС. Ставок для її охолодження брав воду із Каховського водосховища.

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Раніше повідомлялося, що вода з охолоджувача випаровується.

Станом на ранок 7 червня на Херсонщині значно піднявся рівень води на затоплених внаслідок підриву Каховської ГЕС територіях. Зокрема, місто Олешки, підтоплення якого почалося близько 15 години 6 червня, наразі вже повністю затоплене, подекуди вода сягає дахів приватних будинків.

Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення.

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Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

Вода у Каховському водосховищі стрімко падає, близько 15 см за годину.

Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

Підрив Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для Запорізької АЕС.