Громадяни яких країн зможуть спрощено отримувати український паспорт? Роз'яснення депутата Мережко

«Зараз відбувається дискусія, що треба і Ізраїль теж включити в цей перелік»

Законопроєкт про множинне громадянство дозволить отримати його людям з певної категорії країн у спрощеному порядку. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва «слуга народу» Олександр Мережко.

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«У нас множинне громадянство не заборонене, просто не визнається… Цей законопроєкт не змінює щось принципово, йдеться, скоріше, про спрощений порядок отримання українського громадянства для людей з певної категорії країн. В основному, це держави ЄС, Сполучені Штати і навіть деякі країни Латинської Америки», – підкреслив він.

Мережко зазначив, що у переліку в основному фігурують країни ЄС – він назвав це логічним, оскільки Україна буде членом Євросоюзу і ці країни є найближчими союзниками. Голова комітету додав, що зараз відбувається дискусія щодо включення в цей перелік і Ізраїлю – за його словами, йдеться насамперед про демократичні розвинуті країни.

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Нагадаємо, на сайті Верховної Ради України з'явився текст законопроєкту про множинне громадянство, який подав президент Володимир Зеленський.

Законопроєкт, зокрема, пропонує:

визначити держави, громадяни яких набувають громадянство України у спрощеному порядку;

визначити категорії осіб, які подаватимуть зобов’язання припинити іноземне громадянство для набуття громадянства України;

переглянути підстави для втрати громадянства України;

уточнити повноваження державних органів, які беруть участь у вирішенні питань громадянства урегульовує питання можливості подання паспортного документа, строк дії якого закінчився, іноземцями та особами без громадянства, які в установленому законом порядку проходять чи проходили військову службу тощо;

визначити норми щодо правового статусу перебування на території України іноземців та осіб без громадянства, які були залучені до захисту України, зокрема, у складі сил ТрО або ДФТГ.

Нагадаємо, за словами Олександра Мережка, одна з головних цілей законопроєкту про множинне громадянство – охопити тих українців, які зараз проживають за кордоном, і тих іноземців, що воюють на нашому боці.

До слова, у грудні 2021 року Володимир Зеленський вже вносив до Верховної Ради законопроєкт про множинне громадянство, але його не встигли розглянути до початку повномасштабної війни. Як свідчили дані опитування, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, тоді 48% українців не підтримували ідею запровадження подвійного та множинного громадянства.