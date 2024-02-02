ЄС схвалив €50 млрд Україні. Зеленський розповів, як відбудеться розподіл коштів

Зеленський: «Сьогодні Європа продемонструвала саме таку єдність, яка потрібна»

Президент України Володимир Зеленський подякував партнерам з ЄС за 50 млрд євро та повідомив, як відбудеться розподіл коштів. Про це глава держави сказав у вечірньому відеозверненні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Сьогодні – довгоочікуване рішення Євросоюзу: 50 млрд євро для України. Програма підтримки. Довготривала – на чотири роки. І це означає – українці мають фінансові гарантії для нашої соціальної стабільності. Рішення ухвалене сьогодні на Європейській раді – на рівні лідерів», – сказав очільник України.

Зеленський відзначив, що важливо, аби розподіл цих коштів відбувся за аналогією до попереднього формату підтримки: перші два транші потрібно більшої суми – 18 мільярдів євро на рік, а далі стійкість держави буде більшою.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також президент повідомив, що в Берліні відбувся черговий раунд перемовин щодо «відповідної угоди».

«Я вдячний німецькій стороні за прагматичний і водночас ціннісний підхід. Працюємо також і з нашими іншими державами та вже бачимо, що вдається створення дуже розгалуженої, глибокої системи безпекових гарантій. В усіх тих сферах, які критичні для нормального життя будь-якої демократичної країни. І попереду – багато роботи щодо кожної такої угоди, щодо реалізації», – розповів Зеленський.

Президент також розповів про звільнення військових із полону, яке відбулося вчора.

«Зараз усі 207 хлопців уже в процесі реабілітації та відновлення. Кожному надається вся необхідна допомога. Кожен уже на зв’язку з рідними. Усіх родини, близькі можуть відвідати. І щоразу, коли наші – вдома, це доводить, що Україна працює, щоб повернути кожного й кожну. Нікого не забуваємо. Бувають різні ситуації, коли обмін може бути значно ускладнений. Хтось каже іноді, що й неможливий. Але ми шукаємо шляхи. Ми шукаємо посередників. І я вдячний усім, хто допомагає Україні. Команда України працює й далі, над наступними обмінами», – повідомив Зеленський.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зокрема глава держави розповів про роботу щодо безпекових гарантій для України.

«Сьогодні в Берліні відбувся черговий раунд перемовин – готуємо відповідну угоду. Я вдячний німецькій стороні за прагматичний і водночас ціннісний підхід. Працюємо також і з нашими іншими державами та вже бачимо, що вдається створення дуже розгалуженої, глибокої системи безпекових гарантій. В усіх тих сферах, які критичні для нормального життя будь-якої демократичної країни. І попереду – багато роботи щодо кожної такої угоди, щодо реалізації», повідомив очільник України.

За словами президента, зараз Україна цією системою безпекових гарантій може створити новий взірець забезпечення захисту держав вільного світу на той час, поки вони за межами дієвих безпекових альянсів.

«І, звичайно, працюємо, щоб отримати для нашої держави прогрес із НАТО – уже визначились із позицією України щодо очікуваних результатів саміту НАТО у Вашингтоні цього року», – додав Зеленський.

Глава держави також підписав сьогодні одразу кілька нових указів про відзначення наших воїнів державними нагородами. 294 військових Збройних Сил України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Різні бригади, різні напрямки. Але однаково життєво важливі бої. Хоробрість, без якої Україна не змогла б вистояти. Сила, яка забезпечує Україні незалежність і власний шлях у цьому світі. Маємо бути вдячними кожному з наших воїнів – усім захисникам і захисницям, усім, хто зміцнює оборону й допомагає. Загалом за час війни від 24 лютого державними нагородами були відзначені вже майже 70 тисяч наших воїнів. Якщо точно, то на сьогодні – 69 тисяч 945. Усі елементи наших Сил оборони й безпеки України. Армія. Нацгвардія. СБУ. Нацпол. Державна прикордонна служба. ДСНС. Зовнішня розвідка. УДО. Держспецзв’язку. І, звичайно, ГУР. Сьогодні, до речі, у хлопців черговий влучний результат – цього разу на морі. Ефектне поповнення російського придонного флоту. Дякую!», – розповів він.

Зеленський додав, що сьогодні Європа продемонструвала саме таку єдність, яка потрібна.

«27 країн – разом. Інституції Євросоюзу – у повній взаємодії. Це чіткий сигнал Москві, що Європа вистоїть і що Європу не зламати будь-якими деструктивними хвилями, які завжди придумують у Кремлі. Але водночас – це чіткий сигнал через Атлантику, сигнал про те, що Європа бере на себе зобов’язання. Безпекові. Сильні. Чекаємо рішень Америки. Я дякую всім, хто зі свободою! Дякую кожному й кожній, хто додає свою особисту силу силі всієї України! Ми можемо перемагати!», – сказав Володимир Зеленський.

Як повідомлялося, усі 27 лідерів країн-членів ЄС домовилися про додатковий пакет підтримки України обсягом 50 млрд євро в межах бюджету ЄС.

Пропозиції Єврокомісії передбачають створення так званого Українського фонду в обсязі 50 млрд євро на наступні чотири роки, які забезпечать сталу підтримку для України зараз, а також у перспективі, під час повоєнного відновлення країни.