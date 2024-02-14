Найкращі валентинки: меми про знищення російського судна «Цезар Куніков»

Жарти про ворожий корабель заполонили мережу

У мережі українці жартують з приводу знищення великого десантного корабля росіян. «Цезар Куніков» – саме так називається судно, яке затонуло біля Алупки. Його назва, зокрема, стала приводом і натхненням для мемів. А також святкова дата – романтичне 14 лютого.

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Соціальні мережі охопила натхненна хвиля жартів та мемів. Смішні дописи та валентинки-привітання про знищення ворожого судна заполонили мережу.

Українці жваво жартують над знищеним великим десантним кораблем, об'єднавши цей інфопривід з Днем святого Валентина.

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Українці оцінили «валентинку від Буданова», мережа вибухнула мемами.

Примітно, що дата 14 лютого знаменна для корабля, що затонув, – річ у тім, що герой СРСР Цезар Куніков, ім’я якого носив підбитий корабель, помер у цей же день 81 рік тому. Він помер унаслідок поранення 14 лютого 1943 року.

Нагадаємо, Генеральний штаб ЗСУ підтвердив, що цієї ночі Сили оборони разом з бійцями Головного управління розвідки Міноборони знищили великий десантний корабель Російської Федерації «Цезар Куніков».

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У момент ураження корабель перебував в територіальних водах України – поблизу Алупки.

Зауважимо, на початку повномасштабного вторгнення у Чорному морі перебувало 13 великих десантних кораблів РФ. Зараз їх залишилося п’ять.