Президент Чехії дозволив громадянам країни долучитися до лав ЗСУ

Петр Павел дозволив 20 громадянам країни приєднатися до ЗСУ та відмовив у цьому 56 особам

Попередній президент країни видав 132 дозволи на вступ до лав ЗСУ

Президент Чехії Петр Павел дозволив долучитися до лав Збройних сил України 20 чеським громадянам. Про це повідомляє Czech Radio.

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Повідомляється, що водночас чеський президент відхилив 56 заявок на підставі рекомендацій міністерств оборони та внутрішніх справ. Причиною відхилення заяв про допуск до служби у ЗСУ стала невідповідність претендентів поставленим критеріям.

Видання зазначило, що попередній президент Чехії Мілош Земан після початку повномасштабного вторгнення видав громадянам країни 132 дозволи приєднатися до Збройних сил України.

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Нагадаємо, президент Петр Павел заявив, що Чехія шукає боєприпаси та озброєння для якнайшвидшого постачання Україні по всьому світу, зокрема, є можливість постачання 500 тис. снарядів калібру 155 мм і 300 тис. снарядів калібру 122 мм із третіх країн протягом тижнів – у разі отримання необхідного фінансування.

До слова, президент Чехії вважає, що «конфлікт в Україні не закінчиться швидко, оскільки ні Росія, ні Україна не здатні досягти поставленої мети». За його словами, російський диктатор Володимир Путін після очікуваного переобрання буде намагатися досягти хоча б часткових цілей - повного контролю над окупованими територіями, особливо над Донбасом.