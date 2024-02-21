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Скільки військових ЗСУ потрапили в полон в Авдіївці: дані The New York Times

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Скільки військових ЗСУ потрапили в полон в Авдіївці: дані The New York Times
Під час відходу були проблеми зі зв'язком, через що солдати потрапляли в полон або залишалися пораненими
фото з відкритих джерел

Західні чиновники вважають, що виведення українських військ було погано сплановане і почалося занадто пізно і називають причиною полону такого великого числа військових хаос, який почався на позиціях

До тисячі солдатів ЗСУ могли потрапити в полон під час відступу Збройних Сил України з Авдіївки. Прог це пише The New York Times, посилаючись на оцінки самих військових та високопосадовців західних чиновників. 

Оцінки числа українських військових, які потрапили в полон і зникли безвісти, різняться. Двоє солдатів, із якими поговорила The New York Times, назвали цифри в діапазоні від 850 до тисячі людей. Західні чиновники, як пише видання, знаходять цю оцінку точною.

За словами співрозмовників газети, сама по собі втрата Авдіївки не була великою стратегічною поразкою, але захоплення великої кількості полонених «може змінити цей розклад», оскільки моральний дух у військах падає після невдалого контрнаступу, і через це українська армія має проблеми з набором нових солдатів.

Західні чиновники вважають, що виведення українських військ було погано сплановане і почалося занадто пізно і називають причиною полону такого великого числа військових хаос, який почався на позиціях.

Ситуація, як пише The New York Times, посилювалася тим, що російські війська оточили місто майже з трьох сторін. Крім того, як розповіли українські військовослужбовці, під час відходу були проблеми зі зв'язком, через що солдати потрапляли в полон або залишалися пораненими і вбитими на полі бою.

«Спікер угруповання ЗСУ «Таврія» Дмитро Ліховий заперечує полон сотень військовослужбовців. Він назвав це дезінформацією, проте визнав, що «певна кількість» солдатів зникла безвісти», – пише видання.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські війська виходять з Авдіївки Донецької області, аби уникнути оточення та збереження життя та здоров'я військовослужбовців.

Також повідомлялося, що при виході з Авдіївки були поодинокі випадки потрапляння бійців 3-ї окремої штурмової бригади в полон. За даними аналітиків DeepState, російські окупанти розстріляли шістьох полонених захисників на позиції Музей («Зеніт») в Авдіївці, які залишилися під час відходу українських військ. 

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Теги: ЗСУ полон Авдіївка

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