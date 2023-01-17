Пошуково-рятувальні роботи на місці ракетного удару у Дніпрі завершено (фото, відео)

Загинуло 44 особи, з них п’ятеро дітей

Станом на 13:00 17 січня пошуково-рятувальні роботи у м. Дніпро на місці ракетного удару завершено. Про це повідомляє пресцентр ДСНС.

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Як зазначається, врятовано 39 осіб, з них шестеро дітей, загинуло 44 особи, з них п’ятеро дітей, травмовано 79 осіб, з них 16 дітей, отримано 47 повідомлень про безвісно зниклих осіб, з яких 23 особи встановлено загиблими, чотири особи знайдені живими у родичів, в лікарнях.

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Раніше повідомлялося, що внаслідок ракетного удару РФ по будинку в Дніпрі загинули 40 осіб. Нагадаємо, 14 січня у багатоповерхівку влучила російська ракета.

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Нагадаємо, сьогодні зранку, 17 січня, з-під завалів зруйнованого житлового будинку у Дніпрі рятувальники дістали тіло загиблої дитини.

Раніше повідомлялося, що рятувальна операція у Дніпрі, де російська ракета влучила у багатоповерховий житловий будинок, тривала понад 60 годин. Уламки зруйнованого будинку розібрані на 90%. Внаслідок ракетного удару РФ по будинку в Дніпрі загинули 40 осіб. Нагадаємо, 14 січня у багатоповерхівку влучила російська ракета.