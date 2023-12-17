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Ворог збільшив активність артилерійських підрозділів

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Ворог збільшив активність артилерійських підрозділів
Минулої доби окупанти здійснили понад тисячу артобстрілів на Таврійському напрямку
фото з відкритих джерел

За добу у зоні ОСУВ «Таврія» сталося 55 бойових зіткнень

Російська окупаційна армія продовжує активні піхотні атаки та збільшила активність артилерійських підрозділів. Задіює для підтримки піхоти бронетехніку та авіацію. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» генерал Олександр Тарнавський у Telegram.

«Так, вчора російські загарбники в операційній зоні ОСУВ «Таврія» завдали одного ракетного, 13 авіаударів, провели 55 бойових зіткнень та здійснили 1044 артобстріли», – розповів генерал.

Тарнавський зазначив, що українські воїни стійко тримають оборону та проводять активні дії на визначених напрямках.

Генерал повідомив, що в операційній зоні ОСУВ «Таврія» загальні втрати окупантів 16 грудня в порівнянні з попередньою добою значно зросли:

  • 576 осіб живої сили,
  • 57 одиниць техніки: знищено 5 танків, 7 ББМ, 8 артсистем та 10 автомобілів.

Нагадаємо, триває 662-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 89 бойових зіткнень. 

За минулу добу українські захисники ліквідували близько 1250 російських окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну по 17 грудня 2023-го втрати особового складу окупаційної армії орієнтовно склали 346070 осіб. 

Теги: ЗСУ окупанти війна втрати

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