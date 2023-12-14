Загинув за тиждень до дня народження. Згадаймо Героя України Вадима Благовісного

95-й бойовий виліт захисника став для нього останнім

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Вадима Благовісного.

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Військовий льотчик майор Вадим Благовісний загинув 7 вересня 2022 року у Миколаївській області. Його збив ворожий літак. Рівно за тиждень, 14 вересня, офіцеру мало виповнитися 27 років.

Вадим Благовісний наголошував, що українці воюють не просто за свою землю, а за свою націю, за її існування фото з відкритих джерел

Вадим народився на Чернігівщині. Закінчив Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. Після випуску потрапив на службу у 299-ту бригаду тактичної авіації імені генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова. Вадим був пілотом штурмовика Су-25.

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Благовісний з 2018 року служив у Миколаєві в складі 299-ї бригади тактичної авіації фото з відкритих джерел

Коли почалася повномасштабна війна, Вадим з перших днів захищав українське небо від російських окупантів. Він здійснив 95 бойових вильотів та успішно завдавав ворогам чисельних втрат. Зокрема, брав участь у знищенні скупчення броньованої техніки та живої сили противника, складів РАО та паливно-мастильних матеріалів.

За цей час Вадим Благовісний знищив близько 100 одиниць броньованої техніки, понад 80 одиниць автотранспортних засобів та приблизно 800 осіб живої сили противника.

Батьки хлопця, які так і не виїхали з Чернігівщини попри всі вмовляння, завжди казали: «Вадим нас захистить!». А коли чули роботу авіації та вибухи в місцях скупчення техніки окупантів, просили одного: «Бережися, синку».

Вадим і справді воював завзято… Звісно, літав не лише над рідним регіоном, а й над Миколаївщиною, Херсонщиною, Луганщиною, Донеччиною, Харківщиною. У свої 26 років він був переповнений сміливістю й рішучістю.

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За тиждень до дня народження Вадим обговорював із сестрою можливість зібратись усією родиною на невеличкому хуторі Чернігівщини. Катерина хотіла прилетіти з Нідерландів, а Вадим – спробувати вирватися з бойових буднів льотчика-штурмовика. Командир обіцяв відпустити на кілька днів.

«Чомусь саме зараз, здавалося б, у зовсім невдалий для цього час, шалено захотілось сім’ї, діток, будинок… І щоб не «холостяцький барліг», а «сімейне вогнище»… А ще взяти наплічники і подорожувати Херсонщиною, Одещиною, Карпатами… Одразу після перемоги і цим займусь!» – казав Вадим сестрі.

Зранку 7 вересня 2022-го Катя написала братові, як сильно його любить, побажала, аби Бог його беріг. Коли о 12-й він відповів коротким «Навзаєм», видихнула: «Значить, усе добре», і спокійно зайнялась справами. За кілька годин майор Вадим Благовісний загинув у небі над Миколаївщиною. Це був його 95-й бойовий політ.

Родина таки зібралась на невеличкому хуторі Чернігівщини. Але не з нагоди його дня народження. Йому так і не виповнилось 27.

«Мабуть, було трішки самонадіяно вірити, що все буде добре, але я вірила, – зауважила Катерина. – Чудово розуміла, що це війна, що вона не обирає, кого забирати, а кого ні, але так хотілося, аби з братом усе було добре. Після 24 лютого, коли Вадим ділився якимись маленькими фронтовими деталями, я зрозуміла, що він та його друзі – неймовірні люди! Вони всі за ці місяці подорослішали на десятиліття, показали себе справжніми героями! На жаль, багатьох із них уже немає».

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«Чудово розуміла, що це війна, що вона не обирає, кого забирати, а кого ні, але так хотілося, аби із братом все було добре. Україна втрачала льотчиків із перших днів війни. Вадим іноді ділився, хоч і не охоче, що втратив багатьох побратимів. Розповідав про похресницю, батько якої Герой України загинув в польоті, а тепер дівчинка залишилась і без хрещеного… Пам’ятаю, запитала, як можливо прийняти факт того, що таких неймовірних хлопців вже немає, а Вадим відповів, що іноді просто намагається думати, що вони у відпустці…» – поділилася сестра льотчика.

Вадим Благовісний з сестрою фото з відкритих джерел

«Моторошно було прийти у квартиру, в якій він проживав у Миколаєві. Виявилось, що життя там зупинилось ще 24 лютого. Квартира, в якій ще відносно недавно лунали безтурботні жарти, святкували іменини, збирались молоді хлопці та дівчата, потонула у смутку. Очевидно, що жодні нагороди не повернуть найріднішої людини. Але очевидно й те, що військова авіація була справою життя Вадима», – додала сестра загиблого.

Зауважимо, указом президента України Володимира Зеленського від 8 липня 2023 року Вадиму Благовісному присвоєно звання Герой України.

Кума загиблого Тетяна Середюк, яка сама втратила чоловіка на війні, пригадала, яким був хрещений її доньки: «Вадим був однією з найсвітліших, найпрекрасніших, найдобріших, найсміливіших людей взагалі в моєму житті. Кожен його знає, мабуть, як ясне сонечко в нашому житті, бо він завжди посміхався».

Вадим Благовісний загинув у 26 років фото з відкритих джерел

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