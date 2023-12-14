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Загинув за тиждень до дня народження. Згадаймо Героя України Вадима Благовісного

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Загинув за тиждень до дня народження. Згадаймо Героя України Вадима Благовісного
Вадим Благовісний ціною власного життя заплатив за нашу свободу та незалежність
фото з відкритих джерел

95-й бойовий виліт захисника став для нього останнім

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Вадима Благовісного.

Військовий льотчик майор Вадим Благовісний загинув 7 вересня 2022 року у Миколаївській області. Його збив ворожий літак. Рівно за тиждень, 14 вересня, офіцеру мало виповнитися 27 років.

Вадим Благовісний наголошував, що українці воюють не просто за свою землю, а за свою націю, за її існування
Вадим Благовісний наголошував, що українці воюють не просто за свою землю, а за свою націю, за її існування
фото з відкритих джерел

Вадим народився на Чернігівщині. Закінчив Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. Після випуску потрапив на службу у 299-ту бригаду тактичної авіації імені генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова. Вадим був пілотом штурмовика Су-25.

Благовісний з 2018 року служив у Миколаєві в складі 299-ї бригади тактичної авіації
Благовісний з 2018 року служив у Миколаєві в складі 299-ї бригади тактичної авіації
фото з відкритих джерел

Коли почалася повномасштабна війна, Вадим з перших днів захищав українське небо від російських окупантів. Він здійснив 95 бойових вильотів та успішно завдавав ворогам чисельних втрат. Зокрема, брав участь у знищенні скупчення броньованої техніки та живої сили противника, складів РАО та паливно-мастильних матеріалів.

За цей час Вадим Благовісний знищив близько 100 одиниць броньованої техніки, понад 80 одиниць автотранспортних засобів та приблизно 800 осіб живої сили противника.

Батьки хлопця, які так і не виїхали з Чернігівщини попри всі вмовляння, завжди казали: «Вадим нас захистить!». А коли чули роботу авіації та вибухи в місцях скупчення техніки окупантів, просили одного: «Бережися, синку».

Вадим і справді воював завзято… Звісно, літав не лише над рідним регіоном, а й над Миколаївщиною, Херсонщиною, Луганщиною, Донеччиною, Харківщиною. У свої 26 років він був переповнений сміливістю й рішучістю.

За тиждень до дня народження Вадим обговорював із сестрою можливість зібратись усією родиною на невеличкому хуторі Чернігівщини. Катерина хотіла прилетіти з Нідерландів, а Вадим – спробувати вирватися з бойових буднів льотчика-штурмовика. Командир обіцяв відпустити на кілька днів.

«Чомусь саме зараз, здавалося б, у зовсім невдалий для цього час, шалено захотілось сім’ї, діток, будинок… І щоб не «холостяцький барліг», а «сімейне вогнище»… А ще взяти наплічники і подорожувати Херсонщиною, Одещиною, Карпатами… Одразу після перемоги і цим займусь!» – казав Вадим сестрі.

Зранку 7 вересня 2022-го Катя написала братові, як сильно його любить, побажала, аби Бог його беріг. Коли о 12-й він відповів коротким «Навзаєм», видихнула: «Значить, усе добре», і спокійно зайнялась справами. За кілька годин майор Вадим Благовісний загинув у небі над Миколаївщиною. Це був його 95-й бойовий політ.

Родина таки зібралась на невеличкому хуторі Чернігівщини. Але не з нагоди його дня народження. Йому так і не виповнилось 27.

«Мабуть, було трішки самонадіяно вірити, що все буде добре, але я вірила, – зауважила Катерина. – Чудово розуміла, що це війна, що вона не обирає, кого забирати, а кого ні, але так хотілося, аби з братом усе було добре. Після 24 лютого, коли Вадим ділився якимись маленькими фронтовими деталями, я зрозуміла, що він та його друзі – неймовірні люди! Вони всі за ці місяці подорослішали на десятиліття, показали себе справжніми героями! На жаль, багатьох із них уже немає».

«Чудово розуміла, що це війна, що вона не обирає, кого забирати, а кого ні, але так хотілося, аби із братом все було добре. Україна втрачала льотчиків із перших днів війни. Вадим іноді ділився, хоч і не охоче, що втратив багатьох побратимів. Розповідав про похресницю, батько якої Герой України загинув в польоті, а тепер дівчинка залишилась і без хрещеного… Пам’ятаю, запитала, як можливо прийняти факт того, що таких неймовірних хлопців вже немає, а Вадим відповів, що іноді просто намагається думати, що вони у відпустці…» – поділилася сестра льотчика.

Вадим Благовісний з сестрою
Вадим Благовісний з сестрою
фото з відкритих джерел

«Моторошно було прийти у квартиру, в якій він проживав у Миколаєві. Виявилось, що життя там зупинилось ще 24 лютого. Квартира, в якій ще відносно недавно лунали безтурботні жарти, святкували іменини, збирались молоді хлопці та дівчата, потонула у смутку. Очевидно, що жодні нагороди не повернуть найріднішої людини. Але очевидно й те, що військова авіація була справою життя Вадима», – додала сестра загиблого.

Зауважимо, указом президента України Володимира Зеленського від 8 липня 2023 року Вадиму Благовісному присвоєно звання Герой України.

Кума загиблого Тетяна Середюк, яка сама втратила чоловіка на війні, пригадала, яким був хрещений її доньки: «Вадим був однією з найсвітліших, найпрекрасніших, найдобріших, найсміливіших людей взагалі в моєму житті. Кожен його знає, мабуть, як ясне сонечко в нашому житті, бо він завжди посміхався».

Вадим Благовісний загинув у 26 років
Вадим Благовісний загинув у 26 років
фото з відкритих джерел

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

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Теги: війна пам'ять смерть військові льотчик

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