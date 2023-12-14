Експерт про зміну ракетної тактики: у росіян зараз є дуже важливі цілі – не військові, а політичні

Росіяни почали обстрілювати столицю України балістикою

Основне завдання Росії показати своїм громадянам, що окупаційні війська можуть пробити протиповітряну оборону Україну. Таку думку інтерв’ю «Главкому» висловив керівник військових програм Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Павло Лакійчук.

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За словами експерта, росіяни стали активно використовувати С-400.

«Скажімо, «Іскандери», «Кинджали» – це спеціальні ракети, розроблені для ураження наземних об'єктів зі спеціальною системою наведення. Але те, що, крім спеціалізованих ракет, по наземних цілях використовується і зенітно-ракетні комплекси, свідчить про те, що ефективних ракет чи комплексів не вистачає. Всі вже звикли що вони С-300 луплять по Запоріжжю, Херсону, Харкову, але «трьохсотки» є старим комплексом, до якого ракет просто неміряно. Навіть коли наші військові рахують удари, то С-300 просто не враховують», – каже Лакійчук.

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Як зазначив керівник військових програм Центру глобалістики «Стратегія ХХІ», С-400 у росіян – це «аналоговнетний» засіб ППО.

«Там, де для закриття повітря потрібний дивізіон С-300, достатньо батареї С-400. А зараз вони стріляють цими ракетами по Києву. Тут два варіанти: або у них вже така щільна система ППО, що є просто зайві установки, або у них просто немає інших засобів. Це свідчить про те, що у росіян зараз є дуже важливі цілі: і мені здається, що навіть не військові, а політичні», – каже експерт.

Лакійчук наголошує, диктатор РФ Володимир Путін постійно розповідає росіянам про «вундерваффе» (зброя надзвичайно великої сили), і всі пропагандисти вже вимагають її продемонструвати.

«От вони і намагаються довести першою чергою самим собі, що все-таки можуть пробити нашу протиповітряну оборону. Але поки не можуть, що означає, що ми цей рік з нашими партнерами витратили не дарма. Балістичних ракет запускають поки до десятка. Якби, не дай Бог, по нас лупили пів сотні «Іскандерів» одночасно, це було б набагато страшніше. Але росіяни не можуть забезпечити таку щільність залпу», – додав експерт.

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До слова, військовий історик та експерт Михайло Жирохов вважає, що використання балістики дає росіянам потужні переваги та було питанням часу.

Нагадаємо, що вночі 13 грудня РФ завдала масованого ракетного удару по столиці. За попередніми даними поліції, унаслідок падіння уламків у Голосіївському, Дарницькому, Деснянському та Дніпровському районах Києва пошкоджені чотири багатоквартирних і чотири приватних житлових будинки, а також комунальні споруди. Наразі відомо про 53 постраждалих, із них 20 людей госпіталізували.

Як повідомлялося, 13 грудня повітряна тривога у столиці була оголошена після того, як у районі лівого берега пролунали вибухи.