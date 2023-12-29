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Станція метро «Лук’янівська» відновила роботу після атаки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Станція метро «Лук’янівська» відновила роботу після атаки
Вибуховою хвилею під час атаки було пошкоджено станцію «Лук’янівська» у столиці
фото: Суспільне

Київський метрополітен працює у звичайному режимі

Рух поїздів усіма лініями столичного метро відновлено. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Станція «Лук’янівська» також уже працює в режимі перевезень», – йдеться в повідомленні.

Київський метрополітен працює у звичайному режимі.

Нагадаємо, під час атаки росіян на Україну було пошкоджено станцію метро «Лукʼянівська» у столиці. Після атаки станція працювала як укриття. Поїзди проїжджали станцію без зупинки.

До слова, вранці 29 в Україні вдруге за ранок у більшості областей оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку.

Як повідомлялося, близько 5-ї години ранку 29 грудня російські окупанти здійснили масовану ракетну атаку на Харків. За попередніми даними, окупанти обстрілювали Харків двома видами ракет: С-300 та Х-22. відомо про щонайменше вісім прильотів по місту.

Близько 7-ї години ранку окупанти знову вдарили по Харкову ракетами.

Також у Львові пролунали вибухи. Мер міста повідомив про два влучання. Понад десять «Шахедів» атакували Львівщину. Є загоряння у на обʼєкті критичної інфраструктури у Львові.

До того ж, у Львівській області працювала протиповітряна оборона. За словами Максима Козицького, ППО працювала у Яворівському районі області.

Рано-вранці 29 грудня російські окупанти завдали ракетний удар по Конотопу.

Під час дронової атаки росіян в одній з багатоповерхівок Одеси виникла пожежа. Мер Одеси Геннадій Труханов показав пошкоджену багатоповерхівку.

Також багатоповерхівка загорілась і у Києві. Крім того, у столиці палають складські приміщення. Вибухом пошкоджено станцію метро.

Теги: Київ метро війна ракета

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