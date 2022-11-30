ЗСУ ліквідували «керівника міліції» рашистів в окупованому Токмаку (фото)

Збройні сили України ліквідували колаборанта Олексія Кошеля, який співпрацював з окупантами

У середу, 30 листопада, стало відомо про загибель колаборанта, який співпрацював з окупантами у Токмаку (Запорізька область). Ліквідований Олексій Кошель був так званим «керівником міліції» росіян.

Про це повідомляє Telegram «РИА Мелитополь».

«Після успішної роботи артилерії ЗСУ по позиціях окупантів у тимчасово окупованому Токмаку було ліквідовано так званого «начальника УВС» по місту Токмаку та Токмацькому району Олексія Кошеля», – йдеться в повідомленні.

Раніше у селі Мирне Мелітопольського району вночі сталися вибухи в клубі, де розмістились мобілізовані новобранці РФ.

Також повідомлялося, що у Мелітополі колаборанти у паніці шукають шляхи втечі до РФ. Окупанти продовжують чинити злочини проти місцевого населення. Так, мелітопольських медиків вони змушують звільнитись з українських лікарень і написати заяви про зарахування на роботу до російських.

До слова, триває 280-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка Луганської області та Білогорівка, Бахмутське, Первомайське, Невельське і Мар’їнка на Донеччині.