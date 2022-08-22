ЗСУ показали, як підірвали міст на окупованій території Донеччини (відео)

Відео певний час не оприлюднювали

У результаті підриву міст на Донеччині став для росіян перепоною

Сили спеціальних операцій ЗСУ опублікували відео підриву мосту на тимчасово контрольованих ворогом частині Донеччині. Про це інформує командування ССО ЗСУ.

«Це відео знято кілька тижнів тому, але з певних причин публікуємо його тільки сьогодні. У результаті підриву міст на Донеччині став для росіян перепоною», – сказано в повідомленні.

У ССО зазначили, що після деокупації знищені українські об'єкти будуть відновлені, «на відміну від російських окупантів».

Нагадаємо, сьогодні Збройні сили України знову поцілили по Антонівському мосту в тимчасово окупованому Херсоні. Захисники влучили в колону автомобілів рашистської армії з боєприпасами.