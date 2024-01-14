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ЗСУ повідомили ключовий напрямок окупантів на сході

Надія Карбунар
glavcom.ua
ЗСУ повідомили ключовий напрямок окупантів на сході
Протягом останніх кількох днів ворог зменшив інтенсивність атак на Бахмутському напрямку
фото: Генштаб Збройних сил України/Facebook

Тактика ворога полягає в тому, щоб атакувати малими штурмовими піхотними групами

Росіяни посилили атаки на Бахмутському напрямку, зокрема вони намагаються «протиснути» ЗСУ у напрямку Часового Яру. Про це повідомив офіцер пресслужби 26 артилерійської бригади імені Романа Дашкевича Олег Калашніков в ефірі телемарафону.

За словами Калашнікова, протягом останніх кількох днів ворог зменшив інтенсивність атак на Бахмутському напрямку. Це пов'язано із тим, що зараз вони намагається перегрупуватися.

«Вони будуть намагатися тиснути, просто тиснути. Це підтверджує те, що вони посилили тут угруповання – на сьогодні воно складає 80 тисяч. Сюди вони кинули основні сили добровільного штурмового корпусу. Можемо сказати, що вони намагатимуться нас протиснути», – розповів Калашніков.

Він додав, тактика ворога полягає в тому, щоб атакувати малими штурмовими піхотними групами.

Раніше повідомлялося, що у районі Кринок на Херсонщині Росія сконцентрувала приблизно 10 тисяч своїх загарбників. Ворог намагається вибити звідти українські сили.

Нагадаємо, що українські військові продовжують утримувати позиції в районі Кринок на східному (лівому) березі Херсонської області, тоді як росіяни скаржаться на велику кількість проблем, зокрема з РЕБ в цьому районі. 

До слова, триває 690-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 61 бойове зіткнення. На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив п'ять безуспішних штурмових дії на позиції українських захисників.

Теги: росіяни втрати військові росія ворог

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