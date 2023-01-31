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Влада РФ поставила гауляйтерам окупованих територій Луганщини ультиматум

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Влада РФ поставила гауляйтерам окупованих територій Луганщини ультиматум
фото з відкритих джерел

Гайдай заявляє, що рашисти однозначно готуються до чогось на східному фронті у лютому

Російська влада поставили гауляйтерам тимчасово окупованих територій Луганщини ультиматум вийти до 1 квітня до адміністративних кордонів області. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За словами Гайдая загарбники постановили: «або РФ вийде до 1 квітня до адміністративних кордонів області, або будуть «кадрові рішення».

«Депортація людей з окупованих територій, які проживають недалеко від лінії фронту, триває. Рашисти бояться, що люди передають інформацію про їхнє розташування ЗСУ», – зазначив Гайдай.

Гаток голова Луганської ОВА зазначив, що росіяни найближчим часом завершать навчання «свіжомобілізованих» і, ймовірно, їх потім відправлять в Луганську область. Оскільки ворог готується до наступальних дій в лютому. «Рашисти однозначно готуються до чогось на східному фронті у лютому. В наступному місяці якраз завершується навчальний курс свіжомобілізованих і, скоріше за все, вони приїдуть на Луганщину», – заявив Гайдай.

Нагадаємо, у звіті американського Інституту вивчення війни зазначається, що Росія готується до наступу в  найближчі місяці. На це вказують західні, українські та російські джерела. 

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Теги: Луганщина навчання депортація влада трибунал Сергій Гайдай рашисти ворог росіяни росія

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