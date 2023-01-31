Влада РФ поставила гауляйтерам окупованих територій Луганщини ультиматум
Гайдай заявляє, що рашисти однозначно готуються до чогось на східному фронті у лютому
Російська влада поставили гауляйтерам тимчасово окупованих територій Луганщини ультиматум вийти до 1 квітня до адміністративних кордонів області. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
За словами Гайдая загарбники постановили: «або РФ вийде до 1 квітня до адміністративних кордонів області, або будуть «кадрові рішення».
«Депортація людей з окупованих територій, які проживають недалеко від лінії фронту, триває. Рашисти бояться, що люди передають інформацію про їхнє розташування ЗСУ», – зазначив Гайдай.
Гаток голова Луганської ОВА зазначив, що росіяни найближчим часом завершать навчання «свіжомобілізованих» і, ймовірно, їх потім відправлять в Луганську область. Оскільки ворог готується до наступальних дій в лютому. «Рашисти однозначно готуються до чогось на східному фронті у лютому. В наступному місяці якраз завершується навчальний курс свіжомобілізованих і, скоріше за все, вони приїдуть на Луганщину», – заявив Гайдай.
Нагадаємо, у звіті американського Інституту вивчення війни зазначається, що Росія готується до наступу в найближчі місяці. На це вказують західні, українські та російські джерела.
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