Росіяни вдарили по енергетичній інфраструктурі Одещини: деталі атаки

13 БпЛА типу Shahed-131/136 було збито в операційній зоні Сил оборони півдня

У ніч на 5 квітня ворог атакував дронами Одещину, спрямувавши удар на енергетичну інфраструктуру. Українська військові збили всі чотири дрони. У Силах оборони півдня повідомили деталі нічної атаки.

Як повідомляється, вночі ворог кількома хвилями ударних дронів атакував з півдня. БпЛА типу Shahed-131/136 з тимчасово окупованого Криму заходили як через тимчасово окуповану лівобережну Херсонщину, так і з акваторії Чорного моря.

13 БпЛА типу Shahed-131/136 було збито в операційній зоні Сил оборони півдня.

Перша хвиля атаки була спрямована на Запоріжжя і Дніпропетровщину. Протягом понад двохгодинної бойової роботи було збито 9 безпілотників: 2 на Дніпропетровщині і 7 в Запорізькій області.

Як зазначається, ворог знов прокладає маршрути через житлові квартали мирних населених пунктів, внаслідок чого уламки збитих дронів спричинили пошкодження кількох приватних будинків та господарчих споруд у Запорізькому районі. Люди не постраждали.

«В наступній хвилі ворог стрімко атакував Одещину, спрямувавши удар на енергетичну інфраструктуру. Протягом півгодинної бойової роботи всі 4 дрони були збиті», – вказали в Силах оборони півдня.

Триває 772-га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 65 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав чотири ракетних та 80 авіаційних ударів, здійснив 108 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок, інші об’єкти цивільної інфраструктури.