Мер звільненого Ізюма: Росіяни обстрілювали місто з мінометів, розповідаючи, що це – ЗСУ

Валерій Марченко попередньо оцінив кількість загиблих мешканців Ізюма від російського вторгнення

У нещодавно звільненому місті Ізюм Харківської області рашисти під час окупації катували та тероризували місцевих мешканців. Тож там спостерігається страшна ситуація масових катувань і розстрілів, подібна до тої, як відкрилася після звільнення Київщини. Про це у розмові з «Главкомом» розповів міський голова Ізюма Валерій Марченко.

Мер міста каже, що українцям доведеться «дізнатися дуже багато «цікавого» про вчинене ворогом в Ізюмі.

«Загалом у місті через обстріли загинуло до 600 людей. Бойові дії тривали до останнього часу. Росіяни самі обстрілювали місто з мінометів, розповідаючи, що це роблять Збройні сили України. Били якраз по скупченнях людей», – каже Марченко.

Нагадаємо, 11 вересня, українські воїни підняли державний прапор в центрі міста Ізюм на Харківщині. Воно перебувало в окупації з березня цього року. Із майже 46 тис. мешканців до повномасштабної війни у місті, захопленому росіянами, залишалися близько 12 тис. людей, переважно літнього віку, та ті, хто з різних причин не зміг або не схотів виїжджати. Зруйновано близько 80% житлового фонду, повідомляла місцева влада.

Також мер Ізюма повідомив, куди з міста втекли ключові зрадники. Сам він каже, що повернеться до міста одразу ж, як військові дадуть зелене світло на в'їзд.

Додамо, раніше Марченко заявляв, що після звільнення від російських окупантів Ізюма у місті відсутнє електропостачання, вода та зв’язок.