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«Змушували працювати за пайки». Мер Ізюма розповів про умови життя містян в окупації

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
«Змушували працювати за пайки». Мер Ізюма розповів про умови життя містян в окупації
В Ізюмі зруйновано приблизно 80% житлових будинків 
фото з відкритих джерел

Валерій Марченко: «Зарплату ніхто не платив» 

Під час окупації Ізюма на Харківщині окупанти тиснули на місцевих мешканців, особливо на тих, хто має проукраїнську позицію. Загарбники розуміли, що люди опинилися в складній ситуації, тож змушували працювати за їжу. Про це у розмові з «Главкомом» повідомив міський голова Ізюма Валерій Марченко.

Рашисти задіяли всі можливі способи агітації.  

«Багато людей переорієнтувалися, бо їм розповідали, що Росія тут назавжди. А значить, потрібно якось пристосовуватися до реалій. Змушували людей працювати за продовольчі пайки. Тих, хто проти, забирали «на ями», у підвалах сидіти. Звідти люди поверталися побиті. Після повернення з підвалів траплялись самогубства», – сказав міський очільник.

Вороги набирали на роботу практично всіх охочих. За словами Марченка, двірники могли стати директорами шкіл, завідувач господарством був начальником управління молоді і спорту міської влади.  

«Навіть якщо на цих підприємствах не було роботи, окупантам потрібно було показати активну діяльність. Вони понабирали людей, змушували працювати. Зарплату ніхто не платив, тільки пайками давали. Якщо ти не працюєш, пайок не отримуєш», – сказав Марченко. 

Нагадаємо, 11 вересня, українські воїни підняли державний прапор в центрі міста Ізюм на Харківщині. Воно перебувало в окупації з березня цього року. Із майже 46 тис. мешканців до повномасштабної війни у місті, захопленому росіянами, залишалися близько 12 тис. людей, переважно літнього віку, та ті, хто з різних причин не зміг або не схотів виїжджати. Зруйновано близько 80% житлового фонду, повідомляла місцева влада.

Також мер Ізюма повідомив, куди з міста втекли ключові зрадники. Сам він каже, що повернеться до міста одразу ж, як військові дадуть зелене світло на в'їзд.

Додамо, раніше Марченко заявляв, що після звільнення від російських окупантів Ізюма у місті відсутнє електропостачання, вода та зв’язок.

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Теги: росія окупанти Харківщина Ізюм

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