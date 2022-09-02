ЗСУ попередили про високу загрозу ракетних ударів з моря

Росія тримає у Чорному морі три носії «Калібрів»

Ворог може атакувати Україну 20 крилатими ракетами

Окупанти вивели два надводні та один підводний носій «Калібрів» у Чорне море. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

Українські військові зазначають, що корабельне угруповання флоту противника змін складу та задач не зазнало.

«Напоготові як і раніше 3 носії ракет типу «Калібр», 1 з яких – підводний. Сумарний залп складає 20 снарядів», – йдеться у повідомленні.

Громадян закликали оперативно та правильно реагувати на сигнали повітряних тривог, а також бути пильними й не нехтувати попередженнями про небезпеку ані з повітря, ані на узбережжі, ані в прибережних водах.

Нагадаємо, українські захисники на Південному напрямку протягом минулої доби знищили 102 загарбники та п'ять складів боєприпасів, а також уразили пункт управління безпілотниками та поромну переправу.

Додамо, 31 серпня на східному напрямку зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил знищено ворожий вертоліт (імовірно Ка-52) російських окупантів. Крім того, знищено два БпЛА оперативно-тактичного рівня.