Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ попередили про високу загрозу ракетних ударів з моря

Альона Боженко
glavcom.ua
ЗСУ попередили про високу загрозу ракетних ударів з моря
Росія тримає у Чорному морі три носії «Калібрів»
фото ілюстративне

 Ворог може атакувати Україну 20 крилатими ракетами

Окупанти вивели два надводні та один підводний носій «Калібрів» у Чорне море. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

Українські військові зазначають, що корабельне угруповання флоту противника змін складу та задач не зазнало.

«Напоготові як і раніше 3 носії ракет типу «Калібр», 1 з яких – підводний. Сумарний залп складає 20 снарядів», – йдеться у повідомленні.

Громадян закликали оперативно та правильно реагувати на сигнали повітряних тривог, а також бути пильними й не нехтувати попередженнями про небезпеку ані з повітря, ані на узбережжі, ані в прибережних водах.

Нагадаємо, українські захисники на Південному напрямку протягом минулої доби знищили 102 загарбники та п'ять складів боєприпасів, а також уразили пункт управління безпілотниками та поромну переправу.

Додамо, 31 серпня на східному напрямку зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил знищено ворожий вертоліт (імовірно Ка-52) російських окупантів. Крім того, знищено два БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Теги: окупанти війна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вогневий контроль на Каховському мосту залишив кілька додаткових отворів
ЗСУ знову вдарили по Каховському мосту
Вчора, 18:18
Істотне і стійке руйнування російських радарів ракетами HARM стане серйозним ударом для окупантів
ЗСУ збільшили інтенсивність ударів на південному фронті – британська розвідка
Вчора, 09:44
Авіація ЗСУ завдала 24 удари по місцях зосередження противника
Втрати ворога на півдні: ЗСУ знищили 12 танків і 18 одиниць автобронетехніки
Вчора, 03:57

Події в Україні

ЗСУ влаштувала окупантам у Мелітополі пекельну ніч (відео)
ЗСУ влаштувала окупантам у Мелітополі пекельну ніч (відео)
Окупанти знову вдарили по Харкову: перші деталі прильотів
Окупанти знову вдарили по Харкову: перші деталі прильотів
ЗСУ попередили про високу загрозу ракетних ударів з моря
ЗСУ попередили про високу загрозу ракетних ударів з моря
Відключення Запорізької АЕС не зменшить ядерну загрозу, – Галущенко
Відключення Запорізької АЕС не зменшить ядерну загрозу, – Галущенко
ЗСУ на півдні знищили п'ять складів і пункт управління окупантів
ЗСУ на півдні знищили п'ять складів і пункт управління окупантів
На Львівщині запустили нову газову свердловину
На Львівщині запустили нову газову свердловину

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
176K
Рада нацбезпеки відреагувала на втечу лідера забороненої ОПЗЖ із України
89K
Депутатка Безугла оголосила полювання на одіозну соратницю Януковича
75K
Лавров розповів, який ляпас отримали російські дипломати від Європи
58K
Ердоган придумав, як «радикально вирішити кризу» в Україні
50K
Путін назвав нову ціль війни в Україні
24K
Зрадник Царьов згадав ніч з Януковичем у шведському готелі

Новини

Генерал прикордонної служби пояснив, чому Україна перестала будувати «Стіну»
Вчора, 17:38
Путіністка Бабкіна приїхала в Маріуполь та зробила цинічне фото  
Вчора, 15:00
Вертоліт, два безпілотники і не тільки: «урожай» Повітряних сил за добу
Вчора, 12:49
«Маєте унікальну можливість». Залужний у День знань дав пораду школярам
Вчора, 11:14
Місія МАГАТЕ не може продовжувати рух на Запорізьку АЕС: рашисти обстрілюють маршрут 
Вчора, 08:30
На півдні окупанти намагаються відновити логістичне забезпечення своїх військ
Вчора, 07:26

Прес-релізи

З'явилось просте рішення для виявлення токсичних зв'язків із РФ та Білоруссю по всьому світу
З'явилось просте рішення для виявлення токсичних зв'язків із РФ та Білоруссю по всьому світу
29 серпня, 10:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту