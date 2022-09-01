Вертоліт, два безпілотники і не тільки: «урожай» Повітряних сил за добу

Українська авіація дала відсіч ворогам

31 серпня на східному напрямку зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил знищено ворожий вертоліт (імовірно Ка-52) російських окупантів. Крім того, знищено два БпЛА оперативно-тактичного рівня. Про це повідомила пресслужба командування Командування Повітряних Сил ЗСУ.



Протягом доби авіація Повітряних Сил здійснила понад 70 літаковильотів на різних напрямках.



Екіпажі винищувальної, бомбардувальної, штурмової авіації завдали ракетно-бомбових ударів по наземних цілях окупаційних військ.



Уражено склади боєприпасів, взводні та ротні опорні пункти, бойову броньовану техніку, позиції зенітних ракетних комплексів, реактивних систем залпового вогню, живу силу рашистів.

Нагадаємо, Повітряні сили назвали кількість авіації, яку РФ тримає поблизу кордону.

Тим часом Росія почала виводити з Криму частину бойової авіації – ЗМІ.