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Штаб Чорноморського флоту у Севастополі: пів року після удару. Свіжі фото

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Штаб Чорноморського флоту у Севастополі: пів року після удару. Свіжі фото
Штаб Чорноморського флоту у Севастополі через пів року після удару ЗСУ
фото: «Крымский ветер»

Окупанти досі не відремонтували будівлю штабу Чорноморського флоту РФ

Мешканці Севастополя показали, який нині має вигляд будівля штабу Чорноморського флоту РФ. Фото опублікував Telegram-канал «Крымский ветер».

Судячи зі свіжих знімків, окупанти досі не відремонтували будівлю, хоча з моменту удару по ній Збройних сил України минуло вже пів року.

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Штаб Чорноморського флоту у Севастополі через пів року після удару ЗСУ
фото: «Крымский ветер»

Як відомо, 22 вересня 2023 року Україна вдарила крилатими ракетами по будівлі штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі. Саме в той день у пункт ухвалення рішень на нараду з’їхалися російські офіцери, про що дізналася наша розвідка. У результаті удару знищений дах та кілька поверхів будівлі, а від вибухової хвилі повилітали всі шибки. Спецоперація Збройних сил України отримала назву «Крабова пастка».

Наприкінці 2023 року партизани показали фото, які свідчать, що окупанти досі не відремонтували штаб Чорноморського флоту РФ у Севастополі тимчасово окупованого Криму.

За даними української розвідки, внаслідок удару по будівлі штабу Чорноморського флоту РФ загинули щонайменше дев'ять осіб, поранення отримали 16. Серед них є російські генерали. Російська сторона цю інформацію не коментує.

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Теги: флот РФ флот Севастополь Крим

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