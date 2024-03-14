Окупанти суттєво активізувалися на двох напрямках

З початку цієї доби на Таврійському напрямку відбулося 24 бойових зіткнення

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» про наступ РФ: «Так не було вже дуже давно»

Російська окупаційна армія від початку 14 березня почала дуже тиснути на Донецькому та Запорізькому напрямках. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» капітан Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«В операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Сили оборони продовжують ведення оборонної операції. І якщо за минулу добу відбулося в нашій операційній зоні 57 бойових зіткнень, то лише станом на 8:00 ранку з початку цієї доби відбулося вже 24 бойових зіткнення», – розповів речник.

Як зазначив Лиховій, противник на різних ділянках фронту в операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» 24 рази вдавався до штурмових дій.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Про ту напругу, яка була вночі і яка зранку, свідчить одна цифра. Станом на 8:00 ранку відбувалося одночасно 13 бойових зіткнень. Так не було вже дуже давно. І це показник того, яке навантаження, який тиск створює ворог, яке навантаження лягає на наших воїнів», – сказав він.

За словами військового, найбільше, 12 штурмових дій, станом на 8:00 відбивали захисники на ділянці в Донецькій області. І одна спроба штурмових дій була в Запорізькій області.

Нагадаємо, ворог концентрує головні сили у напрямку Покровськ-Курахове. Поставлені терміни та задачі було провалено, хоча окупантам і вдалося захопити Авдіївку.

До слова, найближчими тижнями ситуація для Сил оборони України залишатиметься складною. Окупанти продовжують атаки на кількох ділянках лінії фронту.