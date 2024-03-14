Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти суттєво активізувалися на двох напрямках

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Окупанти суттєво активізувалися на двох напрямках
З початку цієї доби на Таврійському напрямку відбулося 24 бойових зіткнення
фото: Facebook/Генштаб

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» про наступ РФ: «Так не було вже дуже давно»

Російська окупаційна армія від початку 14 березня почала дуже тиснути на Донецькому та Запорізькому напрямках. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» капітан Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону.

«В операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Сили оборони продовжують ведення оборонної операції. І якщо за минулу добу відбулося в нашій операційній зоні 57 бойових зіткнень, то лише станом на 8:00 ранку з початку цієї доби відбулося вже 24 бойових зіткнення», – розповів речник.

Як зазначив Лиховій, противник на різних ділянках фронту в операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» 24 рази вдавався до штурмових дій.

«Про ту напругу, яка була вночі і яка зранку, свідчить одна цифра. Станом на 8:00 ранку відбувалося одночасно 13 бойових зіткнень. Так не було вже дуже давно. І це показник того, яке навантаження, який тиск створює ворог, яке навантаження лягає на наших воїнів», – сказав він.

За словами військового, найбільше, 12 штурмових дій, станом на 8:00 відбивали захисники на ділянці в Донецькій області. І одна спроба штурмових дій була в Запорізькій області.

Нагадаємо, ворог концентрує головні сили у напрямку Покровськ-Курахове. Поставлені терміни та задачі було провалено, хоча окупантам і вдалося захопити Авдіївку.

До слова, найближчими тижнями ситуація для Сил оборони України залишатиметься складною. Окупанти продовжують атаки на кількох ділянках лінії фронту.

Читайте також: Стабілізація чи тимчасова пауза? Огляд ситуації на фронті
Теги: війна ЗСУ Донеччина Запорізька область окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти кожну людину, яка розмовляє українською, вважають ворогом
Окупанти переслідують за українську мову мешканців окупованої частини Запорізької області
Вчора, 07:56
Військовозобов’язаний попросив суд не садити його до тюрми, оскільки займається волонтерською діяльністю
Передав дві автівки для ЗСУ. На Львівщині волонтер-ухилянт уник в’язниці
12 березня, 15:03
Окупанти намагаються насадити дітям «культ особистості»
Окупанти зробили цинічний подарунок маріупольській школі
8 березня, 02:20
Учасники підрозділу – досвідчені бійці та пілоти, що боронять Україну з перших днів вторгнення
Бійці «Фавориту» отримали ще 50 FPV-дронів від FavBet Волонтерська ініціатива
6 березня, 13:07
Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини
На Одещині дрони пошкодили газогін, у Херсоні територію аеропорту: ситуація в регіонах
6 березня, 10:04
Держархів хоче систематизувати інформацію від очевидців воєнних злочинів Росії та безпосередніх учасників бойових дій
Міноборони збирає воєнні фото і відео: як долучитися
2 березня, 13:59
Меморіал на честь героїчного опору жителів Корюківщини нацистським окупантам у місті Корюківці
Роковини Корюківської трагедії. Нацисти здійснили масовий злочин проти людства
1 березня, 13:06
Триває 726-та доба широкомасштабної війни РФ проти України
Наступ РФ розділився на п'ять основних напрямків – The New York Times
19 лютого, 08:58
Під час недавнього візиту в Україну Боррель відвідав фабрики з виготовлення безпілотників
Боррель заявив, що Україні буде протистояння нового типу з елементами із «Зоряних воєн»
18 лютого, 19:23

Події в Україні

Росіяни поширюють фейкову цитату начальника Генштабу щодо служби людей з інвалідністю
Росіяни поширюють фейкову цитату начальника Генштабу щодо служби людей з інвалідністю
Окупанти суттєво активізувалися на двох напрямках
Окупанти суттєво активізувалися на двох напрямках
Сирський пояснив, від чого залежить перемога України у війні
Сирський пояснив, від чого залежить перемога України у війні
Міноборони показало новий алгоритм рекрутингу до ЗСУ
Міноборони показало новий алгоритм рекрутингу до ЗСУ
В Україні викрито чотири схеми з нелегального продажу зброї
В Україні викрито чотири схеми з нелегального продажу зброї
Медведчук подав апеляційну скаргу, аби поновити свідоцтво адвоката в Україні
Медведчук подав апеляційну скаргу, аби поновити свідоцтво адвоката в Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
13K
«Хай воює той, хто бажає»? Пригоди ухилянтів, які дійшли до Верховного суду
11K
Що Київ насправді зробив для кримських татар. Відповідь на одну велику брехню
6233
У Сочі горить аеропорт, у мережі пишуть про вибухи (відео)
5525
Нові правила мобілізації. Законодавець готує неприємний сюрприз для «хитрих зятів»
4320
Росія знову скликає Радбез ООН: оголошено причину
3897
Падіння Іл-76 під Іваново: з'явилися нові кадри з місця події

Новини

СБУ веде системну роботу по підриву ключових галузей РФ, – нардеп Костенко
Сьогодні, 13:54
Усю територію країни накриють опади: прогноз погоди на 14 березня
Сьогодні, 06:30
В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога через загрозу балістики
Сьогодні, 05:46
День українського добровольця. Що відзначаємо 14 березня
Сьогодні, 00:00
Зниження попиту на газ та заборона на його експорт призвели до падіння видобутку приватних компаній – експерт
Вчора, 14:53
Мобілізація по-новому. Експерт назвав умови прозорої та гнучкої схеми бронювання
Вчора, 12:10

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua