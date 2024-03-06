Єменські хусити вперше вбили людей під час атаки на корабель у Червоному морі

Внаслідок удару хуситів мінімум двоє людей загинули і ще шестеро зазнали поранень

Єменські хусити-повстанці 6 березня вдарили балістичною ракетою по комерційному судну в Аденській затоці, в результаті чого загинули щонайменше двоє членів екіпажу – це перші жертви таких обстрілів з осені минулого року. Про це неназвані американські посадовці повідомили низці ЗМІ, зокрема телеканалу CNN.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами посадовців, нападу зазнав суховантаж True Confidence під прапором Барбадосу, що належить Ліберії. Після удару, в якому мінімум двоє людей загинули і ще шестеро зазнали поранень, екіпаж судна евакуювали.

Атака сталася близько 11:30 ранку за єменським часом, тобто 10:30 за Києвом. Військові кораблі коаліції на чолі зі США, яка займається захистом цивільного судноплавства в Червоному морі, зараз перебувають в Аденській затоці, оцінюючи ситуацію.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нещодавно у Червоному морі внаслідок атаки єменських хуситів пішов на дно балкер «Рубимар» із понад 40 тисячами тонн добрив. Затонулий вантаж становить екологічну загрозу для морського життя, а також створює ризик зіткнення з підводним середовищем для інших суден.

Раніше хусити атакували ракетою у Червоному морі танкер під панамським прапором, який перевозив сиру нафту до Індії.

Також повідомлялося, що Збройні сили США збили крилату ракету, яку єменські хусити випустили в бік Червоного моря. Ракета була збита есмінцем військово-морських сил США.

Нагадаємо, 29 січня хусити завдали ракетного удару по військовому кораблю США поблизу узбережжя Ємену.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Ракету було запущено по передовій опорній плавучій базі «Льюіс Пуллер» у Аденській затоці. Це судно надає логістичну підтримку американським військам у регіоні. Наразі невідомо, чи вдалося хуситам вразити судно.

У відповідь США і Велика Британія нанесли низку повітряних ударів по військових об’єктах бойовиків.