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Єменські хусити вперше вбили людей під час атаки на корабель у Червоному морі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Єменські хусити вперше вбили людей під час атаки на корабель у Червоному морі
Нападу зазнав суховантаж True Confidence під прапором Барбадосу
фото з відкритих джерел

Внаслідок удару хуситів мінімум двоє людей загинули і ще шестеро зазнали поранень

Єменські хусити-повстанці 6 березня вдарили балістичною ракетою по комерційному судну в Аденській затоці, в результаті чого загинули щонайменше двоє членів екіпажу – це перші жертви таких обстрілів з осені минулого року. Про це неназвані американські посадовці повідомили низці ЗМІ, зокрема телеканалу CNN.

За словами посадовців, нападу зазнав суховантаж True Confidence під прапором Барбадосу, що належить Ліберії. Після удару, в якому мінімум двоє людей загинули і ще шестеро зазнали поранень, екіпаж судна евакуювали.

Атака сталася близько 11:30 ранку за єменським часом, тобто 10:30 за Києвом. Військові кораблі коаліції на чолі зі США, яка займається захистом цивільного судноплавства в Червоному морі, зараз перебувають в Аденській затоці, оцінюючи ситуацію.

Нещодавно у Червоному морі внаслідок атаки єменських хуситів пішов на дно балкер «Рубимар» із понад 40 тисячами тонн добрив. Затонулий вантаж становить екологічну загрозу для морського життя, а також створює ризик зіткнення з підводним середовищем для інших суден. 

Раніше хусити атакували ракетою у Червоному морі танкер під панамським прапором, який перевозив сиру нафту до Індії. 

Також повідомлялося, що Збройні сили США збили крилату ракету, яку єменські хусити  випустили в бік Червоного моря. Ракета була збита есмінцем військово-морських сил США.

Нагадаємо, 29 січня хусити завдали ракетного удару по військовому кораблю США поблизу узбережжя Ємену.

Ракету було запущено по передовій опорній плавучій базі «Льюіс Пуллер» у Аденській затоці. Це судно надає логістичну підтримку американським військам у регіоні. Наразі невідомо, чи вдалося хуситам вразити судно.

У відповідь США і Велика Британія нанесли низку повітряних ударів по військових об’єктах бойовиків.

Теги: море корабель Ємен обстріл ракетна атака

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