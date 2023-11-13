Нічне полювання: ЗСУ анонсували погані новини для ворога

Оператори одного з підрозділів ССО виходять на нічне полювання

Українські військові анонсували окупантам важку ніч. Наші захисники вийшли на нічне полювання. Відповідне фото опублікувала пресслужба Сил спеціальних операцій ЗСУ.

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«Оператори одного з підрозділів ССО виходять на нічне полювання. Це означає лише одне: невдовзі на ворога чекає відплата, а на нас – добрі новини», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ досягли незначного посилення на лівому березі Херсонщини.

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Нагадаємо, триває 628-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 50 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав два ракетних та 32 авіаційних ударів, здійснив 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.