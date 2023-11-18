Окупанти атакували дронами об'єкти інфраструктури в Запоріжжі (фото)

Унаслідок ударів безпілотників зайнялася пожежа

Ввечері 17 листопада ворог випустив по Зпоріжжю вісім безпілотників. Чотири з них вдалося знищити силам ППО. Про це заявив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко в Telegram.

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Очільник регіону розповів, що внаслідок атаки зайнялася пожежа на об'єктах інфраструктури. Інформація про постраждалих не надходила.

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Наслідки обстрілу Запорізької області, 17 листопада 2023 р. фото: ДСНС

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), внаслідок ворожої БпЛА-атаки сталося загоряння двох будівель, одна з яких розташована на території обʼєкту інфраструктури. Надзвичайники оперативно ліквідували займання на площі 250 кв. м. Ще одна пожежа сталася в приватному домоволодінні на території області.

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«За минулу добу військовослужбовці РФ завдали 155 ударів по 25 населених пунктах у Запорізькій області. Зафіксовано 124 артобстріли, 21 БПЛА-атаку, 9 РСЗВ-обстрілів та авіаційний удар», – зазначив Малашко.

За його словами, окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районі таких населених пунктів: Запоріжжя, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Новодарівка, Мала Токмачка, Роботине, Новоадріївка, Полтавка, Гуляйпільське, Чарівне, Левадне, Білогір'я, Новоданилівка, Щербаки, Лугівське, Верхня Терса, Кам'янське, П'ятихатки, Лук'янівське, Степове, Приморське, Плавні, Темирівка, Малі Щербаки.

Надійшло 23 повідомлення про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті атак РФ.

Нагадаємо, що вночі 18 листопада російські окупанти атакували південні регіони України ударними дронами типу Shahed-131/136. Силами протиповітряної оборони знищено вісім «Шахедів».