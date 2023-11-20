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Росія вивела із двох морів всі кораблі: причина

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росія вивела із двох морів всі кораблі: причина
фото ілюстративне

Українці зможуть трішки перепочити від обстрілів

Станом на 07:30 20 листопада в Чорному та Азовському морі ворожі кораблі відсутні. Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ.

У Середземному морі знаходиться два ворожі кораблі, серед яких один носій крилатих ракет «Калібр», загальним залпом до восьми ракет.

За добу, в інтересах РФ, рух суден Керченською протокою такоє не зафіксований.

Речник ВМС Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону пояснив, що ворог не може застосувати усі свої можливості, аби обстрілювати Україну, через складні погодні умови у Чорному морі.

«В першу чергу – це пов'язано зі штормовою погодою. Ситуація в морі зараз була досить складна, шторм досить сильний, деякі судна навіть з якорів зривало. Виходити в таких умовах сенсу немає, зброю використовувати далекобійну фактично неможливо. Навіть авіація не працювала, наскільки мені відомо. Тому, відповідно, через це відносно спокійна ніч у нас була», – пояснив він.

Плетенчук зазначив, що сезон штормів зазвичай тривалий, це дозволить українцям трохи перепочити від обстрілів. 

«Але сказати, що це добре, теж не можна, тому що це впливає і на цивільне судноплавство. Єдине, що в таких погодних умовах наш ворог не може діяти. Це дає трошки перепочити усім, хто задіяний безпосередньо до виконання обов’язків», – додав він.

Нагадаємо, триває 635-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 46 бойових зіткнень.

Минулої доби російські окупанти завдали авіаційного удару по Україні, застосувавши ударні БпЛА типу Shahed-136/131. У результаті бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони знищено 15 з 20 ударних БпЛА.

Ворог завдав один ракетний та 17 авіаційних ударів, здійснив 94 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: море ракета росія війна

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