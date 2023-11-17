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Атака ворожих безпілотників, Захід оцінив втрати росіян в Україні: головне за ніч

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Атака ворожих безпілотників, Захід оцінив втрати росіян в Україні: головне за ніч
Над Україною вночі було зафіксовано три групи ударних безпілотників
фото ілюстративне

Уночі 17 листопада ворожі безпілотники знову атакували Україну

У ніч на 17 листопада на Хмельниччині пролунали вибухи. США готові виділити $500 млн на зміцнення енергосистеми України. Захід оцінив втрати російських військ в Україні. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 17 листопада, щоб ви були в курсі подій.

Вибухи на Хмельниччині

У Хмельницькій області під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Перший заступник керівника ОВА Сергій Тюрін повідомив про роботу ППО.

Повітряні сили ЗСУ повідомляли про три групи ударних безпілотників над Україною, запущених російськими агресорами.

У зв'язку з цим у кількох областях було оголошено повітряну тривогу. Про загрозу ударних БпЛА повідомляли у Хмельницькій, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській областях. 

Захід оцінив втрати російських військ в Україні

Згідно з підрахунками західних партнерів України, загальні втрати російської армії з початку повномасштабного вторгнення сягають 300-400 тисяч. Про це повідомляє The Guardian з посиланням на західних посадовців, які говорили на умовах анонімності.

До числа втрат росіян в Україні західні чиновники віднесли вбитих і поранених, але не уточнили, яку саме частку з 300-400 тисяч становлять безповоротні втрати.

Вони додали, що під час найважчих боїв під Авдіївкою Донецької області Росія втрачає від 500 до 1000 людей на день.

Росія знімає фейкові сюжети про український контрнаступ

Російські Telegram-канали з посиланням на сюжет, нібито знятий телеканалом «1+1» заявили, що контрнаступ ЗСУ був не реальними військовими діями, а психологічною операцією, спрямованою на дезінформацію РФ.

Насправді українські медіа не випускали такий сюжет. Російські пропагандисти змонтували його з різних матеріалів.  Кадри з українськими військовими та військовою технікою взяли з відео Falcon Studio, що вийшло ще у грудні 2015 року. А зображення з чоловіком у капюшоні – кадри з кліпу російського співака Гудзона.

Подібними фейками Росія намагається знецінити досягнення Сил оборони України в ході контрнаступу, але насправді Кремль боїться його продовження.

США готові виділити $500 млн на зміцнення енергосистеми України

Сполучені Штати продовжать посилювати стійкість енергетичної системи України та планують виділити на це ще близько $500 млн. Про це повідомив під час брифінгу помічник держсекретаря США з питань енергетичних ресурсів Джеффрі Паєтт.

Він додав, що ці кошти спрямовані на задоволення термінових потреб, серед яких пошук нових трансформаторів та потужностей для відновлення енергетичної інфраструктури, зруйнованої росіянами.

«Володимир Путін намагався перетворити зимові холоди на зброю й використати зиму як інструмент, аби зламати волю українського народу. Я впевнений, що він зазнає невдачі», – наголосив представник Держдепартаменту.

The Economist назвав Трампа найбільшою загрозою для світу

Експрезидент США Дональд Трамп є найбільшою загрозою для світу наступного року. Про це заявив The Economist.

Видання опублікувало матеріал, який починається зі слів «над світом нависла тінь». На ілюстрації тінь від обличчя Трампа накриває Землю. 

«Тінь нависла над світом. Це наш 38-й щорічний прогноз на наступний рік, і за весь цей час жодна людина не затьмарила наш аналіз так сильно, як Дональд Трамп затьмарює 2024 рік», – йдеться у статті.

Ймовірну перемогу Трампа на виборах у США журнал порівнює з підкиданням монети та припускає, що його перемога означатиме вигідний для Росії кінець війни в Україні, руйнування НАТО та здачу Тайваня Китаю.

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Теги: контрнаступ втрати Дональд Трамп путін росія вибух

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