Де сьогодні перебувають віряни Помісної церкви. Відповідь «інтелігенції, яка протестує»
Наші храми на нулях. На Півдні та Сході. Першій та другій лінії. А ще у підвалах Лімана та раніше – Бахмута
Сьогодні ображені члени «протестуючої інтелігенції» спитали, а де ваші віряни? Де ваші храми.
Я, замість відповідати кожному окремо, вирішила відповісти всім одразу.
- Наші храми на нулях. На Півдні та Сході. Першій та другій лінії. А ще у підвалах Лімана та раніше – Бахмута.
- Наші люди у прифрнтових зонах, вони волонтерять та воюють.
- Наших вірян після бою побратими відспівують тільки в храмах, які вам здаються порожніми. Вони дорожать Церквою, до якою чомусь саме зараз у вас виникли претензії.
- Наші релігійні практики не вимагають великих храмів, ми молимося будь-де. Але якщо люди захотіли піти в автокефалію, то нічого дивного, якщо вони хочуть піти з храмом.
Фото демонструє, де саме наш клір та віряни.
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