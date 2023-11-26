Де сьогодні перебувають віряни Помісної церкви. Відповідь «інтелігенції, яка протестує»

Наші релігійні практики не вимагають великих храмів, ми молимося будь-де

Наші храми на нулях. На Півдні та Сході. Першій та другій лінії. А ще у підвалах Лімана та раніше – Бахмута

Сьогодні ображені члени «протестуючої інтелігенції» спитали, а де ваші віряни? Де ваші храми. Будь ласка, читайте текст після реклами Я, замість відповідати кожному окремо, вирішила відповісти всім одразу. Наші храми на нулях. На Півдні та Сході. Першій та другій лінії. А ще у підвалах Лімана та раніше – Бахмута.

Наші люди у прифрнтових зонах, вони волонтерять та воюють.

Наших вірян після бою побратими відспівують тільки в храмах, які вам здаються порожніми. Вони дорожать Церквою, до якою чомусь саме зараз у вас виникли претензії.

Наші релігійні практики не вимагають великих храмів, ми молимося будь-де. Але якщо люди захотіли піти в автокефалію, то нічого дивного, якщо вони хочуть піти з храмом. 4 фото На весь екран





Фото демонструє, де саме наш клір та віряни.

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