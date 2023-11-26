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Ярослава Міщенко Журналістка

Де сьогодні перебувають віряни Помісної церкви. Відповідь «інтелігенції, яка протестує»

glavcom.ua
Наші релігійні практики не вимагають великих храмів, ми молимося будь-де

Наші храми на нулях. На Півдні та Сході. Першій та другій лінії. А ще у підвалах Лімана та раніше – Бахмута

Сьогодні ображені члени «протестуючої інтелігенції» спитали, а де ваші віряни? Де ваші храми.

Я, замість відповідати кожному окремо, вирішила відповісти всім одразу.

  • Наші храми на нулях. На Півдні та Сході. Першій та другій лінії. А ще у підвалах Лімана та раніше – Бахмута.
  • Наші люди у прифрнтових зонах, вони волонтерять та воюють.
  • Наших вірян після бою побратими відспівують тільки в храмах, які вам здаються порожніми. Вони дорожать Церквою, до якою чомусь саме зараз у вас виникли претензії.
  • Наші релігійні практики не вимагають великих храмів, ми молимося будь-де. Але якщо люди захотіли піти в автокефалію, то нічого дивного, якщо вони хочуть піти з храмом.
4 фото
На весь екран

Фото демонструє, де саме наш клір та віряни.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Українська православна церква війна релігія

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Ярослава Міщенко

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