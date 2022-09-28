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ЗСУ розгромили лігво рашистів в окупованому Херсоні (фото, відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ЗСУ розгромили лігво рашистів в окупованому Херсоні (фото, відео)
В окупованому Херсоні чергова «бавовна»
фото з соцмереж

Удар припав на гуртожитки Політехнічного університету, де, за інформацією місцевих жителів, були загарбники

Збройні сили України вразили ще одну базу рашистів в тимчасово окупованому Херсоні. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Відомо, що удар припав на гуртожитки Політехнічного університету, де, за інформацією місцевих жителів, були загарбники.

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Також повідомляється, що ще один удар був по морському коледжу, де також базувалися окупанти. Усього було дві черги вибухів по п'ять-вісім у кожній.

Російські ЗМІ повідомляють, що внаслідок атаки є постраждалі.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили України завдали удару по готелю «Колос» у тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині.

Нагадаємо, триває 217-та доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник продовжує виконувати завдання з повної окупації Донецької області та утримання тимчасово захоплених територій, веде оборонні дії на зайнятих рубежах, а також намагається не допускати активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та будинках мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України.

Теги: війна росія ЗСУ Україна

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