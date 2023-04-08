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ЗСУ спалили ворожий склад із боєприпасами на Луганщині

Оксана Воронцова
glavcom.ua
ЗСУ спалили ворожий склад із боєприпасами на Луганщині
ЗСУ нищать техніку та озброєння окупантів
фото ілюстративне

На окупованій території Луганщини чоловіки отримують повістки

Минулої доби ворог здійснив три авіанальоти на населені пункти Луганщини уздовж лінії фронту, де залишаються мирні жителі. Про це повідомив виконуючий обов’язки начальника Луганської обласної військової адміністрації Олексій Смирнов.

У своїх наступальних діях, додав Смирнов, росіяни підтримують піхоту бронетехнікою. Днями одна з таких атак захлинулася втратою БМД.

Крім того, 6 квітня українські захисники на Лиманському та Куп’янському напрямках збили чотири безпілотники та спалили склад із боєприпасами ворога.

Безуспішні наступальні дії вчора ворог вів південніше Кремінної, а також в районі Серебрянського лісництва.

Смирнов також повідомив, що загарбники проводять мобілізацію на окупованих територіях Луганщини. У Новопскові чоловіків направляють на медичний огляд. Тепер чергова хвиля мобілізації охопила Старобільщину, де повістки знаходять власників на вулицях міста.

У Лисичанську цілий район окупанти заселяють гастролерами. «У Лисичанську в районі склозаводу окупанти обстежили будинки, виявили порожні і туди заселяють як військових РФ, так й інших гастролерів, які думають, що приїздять на допомогу Донбасу. Ними зайняті вже практично всі будинки», – розповів Смирнов.

Нагадаємо, триває 409-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу було відбито понад 60 атак противника на зазначених напрямках.

Теги: Луганщина окупанти війна ЗСУ

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