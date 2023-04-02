На Луганщині відключили мобільний зв'язок – зведення ОДА

На Херсонщині у лікарні помер 32-річний електромонтер, що підірвався на російській міні, коли відновлював лінії електроживлення

Протягом минулої доби росіяни обстріляли Херсон шість разів. У Запорізькій області ворог 68 разів обстріляв цивільну інфраструктуру. На Сумщині внаслідок ранкового обстрілу загинуло дві людини. На Луганщині у деяких населених пунктах відключили мобільний зв'язок. Про це йдеться у зведенні обласних державних адміністрацій.

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Чернігівщина

Протягом доби окупанти двічі обстріляли Новгород-Сіверський район: із артилерії та ймовірно з СПГ. Без втрат та руйнувань.

Сумщина

Учора росіяни здійснили обстріли території Білопільської та Есманської громад. Без наслідків. Сьогодні зранку росіяни били з мінометів: загинули люди. О 5 ранку росіяни з мінометів вдарили по молоковозу в одному із населених пунктів Новослобідської громади. У результаті обстрілу загинули 2 людини: водій молоковоза та експедитор. Також РФ обстріляла мінометами Краснопільську громаду. Попередньо, — без наслідків.

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Запорізька область

Протягом минулої доби ворог 68 разів обстріляв цивільну інфраструктуру. Постраждали такі населені пункти: Гуляйполе, Оріхів, Михайло-Лукашеве, Новоданилівка, Залізничне, Новоандріївка, Кам'янське, Мала Токмачка, Ольгівське, Червоне, Білогір'я, Малинівка, Преображенка, Степове, Малі Щербаки, Новояковлівка. Надійшло 11 повідомлень про руйнування

Харківщина

Учора армія РФ здійснила обстріли таких населених пунктів на Слобожанському напрямку: Уди, Ветеринарне, Зибине, Охрімівка, Красне Перше. На Куп’янському напрямку внаслідок обстрілу с. Подоли Куп'янського району вчора зранку пошкоджено приватний будинок. Удень у селі Кутьківка Куп'янського району внаслідок ворожого обстрілу загинув 43-річний місцевий мешканець. Чоловік 46 років отримав поранення та був госпіталізований у стані середньої тяжкості. Уночі у смт Великий Бурлук Куп'янського району ударом ракети С-300 пошкоджено будівлі агропідприємства. Крім того, на розтяжці підірвався та отримав поранення 59-річний цивільний чоловік, перебуваючи на власному подвір'ї, у с. Довгалівка Ізюмського району. Чоловіка госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Луганщина

Учора ворог здійснив потужний артобстріл с.Невське. Зруйнувані 5 будинків. Місцева мешканка отримала контузію. Також під вогонь росіян потрапили Новоселівське, Діброва та Білогорівка. У Троїцькій громаді окупанти посилили контррозвідувальний режим. Росіяни проводять перевірку місцевих жителів. Для цього в окремих населених пунктах відключили мобільний зв'язок. Пункти прийому документів для оформлення паспорту РФ відкрили у Білокуракиному, Марківці та Міловому.

Донеччина

Ворог обстрілював населені пункти області ракетами, здійснював авіаудари «НКРС», застосовував РСЗВ «Град», артилерію, міномети. За добу по області – 5 поранених.

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Херсонщина

Протягом минулої доби противник обстріляв територію Херсонської області 60 разів. Обласний центр ворог обстріляв 6 разів. Херсон війська РФ обстрілювали з артилерії, влучили у приватний будинок. Загинула людина на вулиці. Також обстріляли село Козацьке і влучили в приватний будинок: є поранений. У лікарні від отриманих травм помер 32-річний електромонтер, що підірвався на російській міні, коли відновлював лінії електроживлення у Посад-Покровському.

До слова, триває 403-я доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом минулої доби ЗСУ відбили 70 атак противника. Минулої доби противник завдав 2 ракетних та 30 авіаційних ударів, здійснив більш як 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Ворог продовжує цинічно вести війну проти мирних громадян. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.